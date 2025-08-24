Galaksimizin tam kalbinde bir 'canavar' yatıyor! Bilim insanları, ne zaman uyanacağını açıkladı

Sagittarius A* olarak bilinen süper kütleli kara delik, Güneş'ten 4,3 milyon kat daha büyük bir kütleye sahip ve yaklaşık 24 milyon kilometre çapında. Daily Mail'in haberine göre, kara delik şu anda hareketsiz durumda olsa da bilim insanları sonsuza dek böyle kalmayacağına inanıyor. Araştırmacılar, bu canavarın ne zaman uyanacağını açıkladı.

Bir süper kütleli kara delik, etrafındaki galaksiden muazzam miktarda gaz ve toz yutmaya başladığında aktif hale gelir. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için kara deliğin beslenebileceği akıl almaz büyüklükte bir madde kaynağına ihtiyacı var.

Bu bağlamda bilim insanları, Samanyolu'nun merkezindeki kara deliğin, Büyük Macellan Bulutu olarak bilinen bir cüce galaksi ile çarpıştığımızda yeniden uyanacağını belirtiyor. Bunun da yaklaşık olarak 2,4 milyar yıl sonra gerçekleşeceğini öngörüyorlar.

KARA DELİKLER NEDEN AKTİF HALE GELİR?

Kara delikler, yaşamlarının sonunda kaynağı tükenen ve kendi muazzam kütlesinin ağırlığı altında çöken son derece büyük yıldızların kalıntılarından oluşuyor. Ancak bu tür "yıldız kütleli" kara delikler, neredeyse her galaksinin merkezinde bulunan devasa boşluklarla karşılaştırıldığında oldukça küçük.

Yıldız kütleli bir kara delik Güneş'in kütlesinin 1 ila 10 katı büyüklüğünde olabilirken, süper kütleli kara delikler milyonlarca hatta milyarlarca kat daha büyük olabiliyor. Bununla birlikte, ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, bu devleri en güçlü teleskoplarımızla bile doğrudan tespit etmenin neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Ancak kara delik çevresindeki maddeyi çekmeye başladığında her şey değişiyor. Beslenmeye başlayan bir kara delik, maddeleri "akresyon diski" olarak bilinen dönen bir halkaya çekiyor ve burada inanılmaz hızlarda yörüngede dönüyor.

Amsterdam Üniversitesi'nden Dr. Nathalie Degenaar, Daily Mail'e yaptığı açıklamada, "Madde kara deliğe doğru dönerken on binlerce, hatta milyonlarca dereceye kadar ısınır. Maddenin yaydığı ısı radyasyonunu görsel ışık olarak görebiliriz. Ancak bu radyasyon ultraviyole, X-ışını ve kızılötesi dalga boylarında da yayılır" dedi.

Degenaar, madde ile beslenen kara deliklerin devasa, güçlü gaz ve enerji akıntıları püskürttüğünü belirterek, "Biz bu yapılara jetler diyoruz ve bunları kozmik birer yangın hortumu gibi hayal edebilirsiniz" diye konuştu. Bu jetlerin en hızlısı ışık hızının önemli bir kısmını kat ediyor ve Dünya'daki radyo teleskoplarla görebildiğimiz devasa enerji patlamaları yayıyor.

İşte o zaman kara deliğin "uykuda" değil, "aktif" hale geldiği anlaşılıyor.