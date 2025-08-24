Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Galaksimizin tam kalbinde bir 'canavar' yatıyor! Bilim insanları, ne zaman uyanacağını açıkladı

Samanyolu’nun merkezinde yer alan Sagittarius A* adlı süper kütleli kara delik şu anda sessizliğini koruyor. Ancak bilim insanlarına göre, bu canavar yaklaşık 2,4 milyar yıl sonra uyanabilir.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galaksimizin tam kalbinde bir 'canavar' yatıyor! Bilim insanları, ne zaman uyanacağını açıkladı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
24.08.2025
saat ikonu 15:15
|
GÜNCELLEME:
24.08.2025
saat ikonu 15:15

Sagittarius A* olarak bilinen süper kütleli kara delik, Güneş'ten 4,3 milyon kat daha büyük bir kütleye sahip ve yaklaşık 24 milyon kilometre çapında. Daily Mail'in haberine göre, kara delik şu anda hareketsiz durumda olsa da bilim insanları sonsuza dek böyle kalmayacağına inanıyor. Araştırmacılar, bu canavarın ne zaman uyanacağını açıkladı.

Bir süper kütleli , etrafındaki galaksiden muazzam miktarda gaz ve toz yutmaya başladığında aktif hale gelir. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için kara deliğin beslenebileceği akıl almaz büyüklükte bir madde kaynağına ihtiyacı var.

Bu bağlamda bilim insanları, Samanyolu'nun merkezindeki kara deliğin, Büyük Macellan Bulutu olarak bilinen bir cüce galaksi ile çarpıştığımızda yeniden uyanacağını belirtiyor. Bunun da yaklaşık olarak 2,4 milyar yıl sonra gerçekleşeceğini öngörüyorlar.

Galaksimizin tam kalbinde bir 'canavar' yatıyor! Bilim insanları, ne zaman uyanacağını açıkladı

KARA DELİKLER NEDEN AKTİF HALE GELİR?

Kara delikler, yaşamlarının sonunda kaynağı tükenen ve kendi muazzam kütlesinin ağırlığı altında çöken son derece büyük yıldızların kalıntılarından oluşuyor. Ancak bu tür "yıldız kütleli" kara delikler, neredeyse her galaksinin merkezinde bulunan devasa boşluklarla karşılaştırıldığında oldukça küçük.

Yıldız kütleli bir kara delik Güneş'in kütlesinin 1 ila 10 katı büyüklüğünde olabilirken, süper kütleli kara delikler milyonlarca hatta milyarlarca kat daha büyük olabiliyor. Bununla birlikte, ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, bu devleri en güçlü teleskoplarımızla bile doğrudan tespit etmenin neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Galaksimizin tam kalbinde bir 'canavar' yatıyor! Bilim insanları, ne zaman uyanacağını açıkladı

Ancak kara delik çevresindeki maddeyi çekmeye başladığında her şey değişiyor. Beslenmeye başlayan bir kara delik, maddeleri "akresyon diski" olarak bilinen dönen bir halkaya çekiyor ve burada inanılmaz hızlarda yörüngede dönüyor.

Amsterdam Üniversitesi'nden Dr. Nathalie Degenaar, Daily Mail'e yaptığı açıklamada, "Madde kara deliğe doğru dönerken on binlerce, hatta milyonlarca dereceye kadar ısınır. Maddenin yaydığı ısı radyasyonunu görsel ışık olarak görebiliriz. Ancak bu radyasyon ultraviyole, X-ışını ve kızılötesi dalga boylarında da yayılır" dedi.

Galaksimizin tam kalbinde bir 'canavar' yatıyor! Bilim insanları, ne zaman uyanacağını açıkladı

Degenaar, madde ile beslenen kara deliklerin devasa, güçlü gaz ve enerji akıntıları püskürttüğünü belirterek, "Biz bu yapılara jetler diyoruz ve bunları kozmik birer yangın hortumu gibi hayal edebilirsiniz" diye konuştu. Bu jetlerin en hızlısı ışık hızının önemli bir kısmını kat ediyor ve Dünya'daki radyo teleskoplarla görebildiğimiz devasa enerji patlamaları yayıyor.

İşte o zaman kara deliğin "uykuda" değil, "aktif" hale geldiği anlaşılıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Samsung'un ilk üçe katlanabilir telefonu Galaxy Z TriFold geliyor: Teknik detayları sızdırıldı
2025 TEKNOFEST İstanbul ne zaman nerede yapılacak?

Sıkça Sorulan Sorular

Sagittarius A ne zaman uyanacak?
Bilim insanları, yaklaşık 2,4 milyar yıl sonra Samanyolu'nun Büyük Macellan Bulutu ile çarpışması sonucunda Sagittarius A*'nın yeniden aktif hale geleceğini öngörüyor.
ETİKETLER
#kara delik
#Sagittarius A*
#Süper Kütleli Kara Delik
#Büyük Macellan Bulutu
#Akresyon Diski
#Jet
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.