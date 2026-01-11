Fahiş aidat artışında 'Avcılar' formülü! Vatandaşlar artık bu yöntemi tercih ediyor

5-7 BİN TL ARASI OLMASI NORMAL

Bir başka site yöneticisi Ali Gürsel Ovalı da "Tam teşekküllü sosyal tesis alanlarına sahip sitelerde belirli bir aidat seviyesinin olması son derece doğal ve kaçınılmazdır. Yüzme havuzlarından spor alanlarına, çocuk oyun alanlarından güvenlik hizmetlerine, teknik bakım ekiplerinden peyzaj düzenlemelerine kadar çok geniş bir hizmet zinciri söz konusudur. Bu hizmetlerin kesintisiz, kaliteli ve güvenli şekilde sürdürülebilmesi ciddi bir planlama, bütçe disiplini ve profesyonel yönetim anlayışı gerektirir. Bizim sitemizde tam teşekküllü sosyal tesis alanları var. Böyle bir sitede aidatların 5 ile 7 bin lira arasında değişmesi normal. Ancak altını özellikle çizmek gerekir ki, bir sitenin başarısı yalnızca aidat rakamlarıyla ölçülemez. Asıl belirleyici olan, toplanan aidatların nasıl yönetildiği, ne kadar verimli kullanıldığı ve uzun vadeli bir bakış açısıyla planlanıp planlanmadığıdır. Doğru yönetilen bir sitede kaynaklar şeffaf biçimde kullanılır, bakım ve onarım süreçleri aksatılmadan yürütülür, muhtemel problemler büyümeden önlenir ve sakinlerin hayat kalitesi sürekli olarak korunur" şeklinde konuştu.