Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Haftanın kazandıranları belli oldu! İşte yatırımcısının yüzünü güldürenler

Ocak 11, 2026 11:03
1
Haftanın kazandıranları belli oldu! İşte yatırımcısının yüzünü güldürenler

2026’nın ilk haftasında piyasalarda yön arayışı öne çıktı.
Kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları netleşirken, yatırımcılar gözünü 22 Ocak’taki Merkez Bankası toplantısına çevirdi.

İşte detaylar ve tüm rakamlar...

2
Haftanın kazandıranları belli oldu! İşte yatırımcısının yüzünü güldürenler

ALTIN YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR

Haftanın başında 5 Ocak'ta 6 bin 147 liradan işlem gören gram altın yükselişinin hafta boyunca sürdürdü. Yatırımcının sıklıkla tercih ettiği yatırım aracı altın haftayı 6 bin 251 liraya yükselerek kapattı. Altın bu hafta yatırımcısına yüzde 1,69 oranında kazandırdı.

3
Haftanın kazandıranları belli oldu! İşte yatırımcısının yüzünü güldürenler

BORSA İSTANBUL CEPHESİNDE REKOR KAPANIŞ

Borsa İstanbul endeksi yükseliş seyrini koruyor. Yılın ilk haftasını rekorla kapatan endeks 5-9 Ocak haftasını yüzde 6,11 oranında değer kazancıyla 12 bin 200,95 puandan kapadı. Endeks, hafta boyunca en düşük 11 bin 510,19, en yüksek ise 12 bin 200,95 puanı gördü.

4
Haftanın kazandıranları belli oldu! İşte yatırımcısının yüzünü güldürenler

EURO YATIRIMCISINA KAYBETTİRDİ 

Euro yatırımcısı bu hafta kaybetti. Hafta başında 50,47 liradan işlem gören Euro, haftalık bu hafta düşüş yaşadı. Haftayı 50,22 liradan kapattı. Bu hafta Euro'da yüzde 0.5 oranında düşüş yaşandı. 

5
Haftanın kazandıranları belli oldu! İşte yatırımcısının yüzünü güldürenler

Euro'nun aksine Dolar yükselişini sürdürdü. Haftayı 43,01 liradan açan Dolar yükseliş trendini koruyarak 43,12 liraya ulaştı. Yılın ilk haftasında yüzde 0,25 oranında yükseliş sağlayarak yatırımcısını mutlu etti. 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.