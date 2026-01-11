Haftanın kazandıranları belli oldu! İşte yatırımcısının yüzünü güldürenler

BORSA İSTANBUL CEPHESİNDE REKOR KAPANIŞ

Borsa İstanbul endeksi yükseliş seyrini koruyor. Yılın ilk haftasını rekorla kapatan endeks 5-9 Ocak haftasını yüzde 6,11 oranında değer kazancıyla 12 bin 200,95 puandan kapadı. Endeks, hafta boyunca en düşük 11 bin 510,19, en yüksek ise 12 bin 200,95 puanı gördü.