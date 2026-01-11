Haftanın kazandıranları belli oldu! İşte yatırımcısının yüzünü güldürenler

Kategoriler
2026’nın ilk haftasında piyasalarda yön arayışı öne çıktı.
Kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları netleşirken, yatırımcılar gözünü 22 Ocak’taki Merkez Bankası toplantısına çevirdi.
İşte detaylar ve tüm rakamlar...
ALTIN YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR
Haftanın başında 5 Ocak'ta 6 bin 147 liradan işlem gören gram altın yükselişinin hafta boyunca sürdürdü. Yatırımcının sıklıkla tercih ettiği yatırım aracı altın haftayı 6 bin 251 liraya yükselerek kapattı. Altın bu hafta yatırımcısına yüzde 1,69 oranında kazandırdı.
BORSA İSTANBUL CEPHESİNDE REKOR KAPANIŞ
Borsa İstanbul endeksi yükseliş seyrini koruyor. Yılın ilk haftasını rekorla kapatan endeks 5-9 Ocak haftasını yüzde 6,11 oranında değer kazancıyla 12 bin 200,95 puandan kapadı. Endeks, hafta boyunca en düşük 11 bin 510,19, en yüksek ise 12 bin 200,95 puanı gördü.
EURO YATIRIMCISINA KAYBETTİRDİ
Euro yatırımcısı bu hafta kaybetti. Hafta başında 50,47 liradan işlem gören Euro, haftalık bu hafta düşüş yaşadı. Haftayı 50,22 liradan kapattı. Bu hafta Euro'da yüzde 0.5 oranında düşüş yaşandı.
Euro'nun aksine Dolar yükselişini sürdürdü. Haftayı 43,01 liradan açan Dolar yükseliş trendini koruyarak 43,12 liraya ulaştı. Yılın ilk haftasında yüzde 0,25 oranında yükseliş sağlayarak yatırımcısını mutlu etti.