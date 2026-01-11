e Okul ne zaman kapanıyor 2026? Not ve devamsızlık girişleri ne zaman biteceği gündemde

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi geçtiğimiz aylarda yayımlanmıştı. Takvimde yer alan bilgilere göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025 tarihinde başladı. 10-14 Kasım 2025 tarihinde ise birinci ara tatil gerçekleştirildi. 16 Ocak 2026 tarihinde ise 2025-2026 eğitim öğretim yılının 1. dönemi sona erecek. Öğrenciler 19-30 Ocak 2026 tarihleri arasında tatil yapacaklar. 15 tatilin sona ermesinin ardından ise 2 Şubat 2026 tarihinde ilkokul, ortaokul ve liselerde 2. dönem başlayacak. Öğrenciler tarafından 1. dönemin sona ermesine sayılı günler kala e-Okul ne zaman kapanıyor merak ediliyor.

E-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR 2026?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre e-Okul Öğrenci Veli Bilgilendirme Sistemi, karne dönemi boyunca öğrencilerin ve velilerin erişimine açık olacak. Öğrenciler ve veliler sömestr tatilinde bile e-Okul Öğrenci Veli Bilgilendirme Sistemi'ne erişim sağlayabilecekler.

Öğretmenler için ise not girişi ve devamsızlık bilgileri ise karnelerin basım gününe kadar açık olacak. Öğretmenler karneler basılına kadar yeni not girişleri ve devamsızlıklarını sisteme giriş yapabilecekler. Karnelerin basım tarihinin ardından ise not girişi ve devamsızlık yapılmayacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2026?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre 2025-2026 eğitim-öğretim yılı 2. 2. dönemi 2 Şubat 2026 tarihinde başlayacak. Öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte 16 gün bu süre zarfında dinlenme fırsatı elde edecekler.

2. dönem ara tatili ise açıklanan bilgilere göre 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 tarihinde ise sona erecek. Öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline girecekler.

2025-2026 eğitim öğretim yılı takviminin tamamı ise şöyle:

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Başlangıcı: 8 Eylül 2025

2025-2026 Birinci Ara Tatil: 10-14 Kasım 2025

2025-2026 Sömestr Tatili: 19-30 Ocak 2026

2025-2026 İkinci Dönem Başlangıcı: 2 Şubat 2026

2025-2026 İkinci Ara Tatil: 16-20 Mart 2026

2025-2026 Eğtiim Öğretim Yılı Sonu: 26 Haziran 2026