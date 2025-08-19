Menü Kapat
2025 TEKNOFEST İstanbul ne zaman nerede yapılacak?

Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul’un nerede ve ne zaman yapılacağı belli olurken, katılımcılar da detayları merak ediyor.

2025 TEKNOFEST İstanbul ne zaman nerede yapılacak?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.08.2025
saat ikonu 17:50
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
saat ikonu 17:50

, 2025 yılında ’da gerçekleştirilecek 12’nci etkinliğiyle , ve havacılık alanlarında projeleri vitrine çıkaracak.

Peki, herkesin merakla beklediği TEKNOFEST 2025 İstanbul ne zaman nerede yapılacak?

Festival, 1-4 Mayıs 2025’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılan ilk aşamanın ardından İstanbul’da ikinci durağıyla milyonlarca kişiyi ağırlayacak.

TEKNOFEST 2025, İstanbul’da 17-21 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenecek.

56 ana kategori ve 134 alt kategoride çeşitli yarışmalar düzenlenecek.

Bu kapsamda TEKNOFEST'te, roket, insansız hava araçları, yapay zekâ ve sualtı roket yarışması gibi kategoriler yer alacak.

2025 TEKNOFEST İstanbul ne zaman nerede yapılacak?

2025 TEKNOFEST NEREDE YAPILACAK?

TEKNOFEST 2025, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek.

Festival alanına M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattıyla ulaşılabiliyor.

