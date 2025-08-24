Menü Kapat
TGRT Haber
Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Samsung'un ilk üçe katlanabilir telefonu Galaxy Z TriFold geliyor: Teknik detayları sızdırıldı

Samsung, bu yıl sonunda tanıtılması beklenen Galaxy Z TriFold ile katlanabilir telefon deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Cihaz, 10,1 inçlik devasa ekranında 3 uygulamayı aynı anda çalıştırmaya izin verecek.

Samsung'un ilk üçe katlanabilir telefonu Galaxy Z TriFold geliyor: Teknik detayları sızdırıldı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
24.08.2025
13:41
|
GÜNCELLEME:
24.08.2025
13:41

Samsung, yıl bitmeden ilk üçe katlanabilir telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Resmi duyurudan önce, yaklaşmakta olan cihazın bazı arayüz tasarımı ve çoklu görev özellikleri sızdırıldı. İşte tüm detaylar.

GALAXY Z TRIFOLD, DAHA İYİ YAN YANA ÇOKLU GÖREV SUNACAK

SamMobile'ın haberine göre, teknoloji devinin ilk üçe katlanabilir telefonu Galaxy Z TriFold olarak adlandırılabilir ve iddiaya göre 10,1 inçlik dahili katlanabilir ekrana sahip olacak. Kullanıcılar, birden fazla uygulamayı yan yana kullanabilecek.

Samsung'un ilk üçe katlanabilir telefonu Galaxy Z TriFold geliyor: Teknik detayları sızdırıldı

Galaxy Z Fold serisi telefonlarda da üç uygulamayı yan yana çalıştırmak mümkün olsa da, bunlardan ikisi ekranın yalnızca yüzde 25'lik kısmına yayılıyor ve bu da kullanımı zorlaştırıyor. Buna karşılık Galaxy Z TriFold, üç adet normal telefon ekranı büyüklüğündeki uygulama penceresini yan yana kullanmanıza izin verecek.

Bir rapora göre , One UI 8.5 sürümüyle birlikte tanıtacağı bu özelliği 'Split Trio' olarak adlandıracak.

Samsung'un ilk üçe katlanabilir telefonu Galaxy Z TriFold geliyor: Teknik detayları sızdırıldı

Galaxy Z TriFold ile ortaya çıkan bir diğer özellik ise kapak ekranının iç katlanabilir ekranda nasıl yansıtılacağı. Cihazın kapak ekranındaki üç ana ekranın içerikleri, iç katlanabilir ekranına yansıtılabilecek. Böylece büyük panelde üç ana ekranı aynı anda görebileceksiniz.

Kapak ekranındaki ana ekran düzeninin iç ekrana yansıtılmasını istemeyen kullanıcılar, tıpkı mevcut Galaxy Z serisi telefonlarda olduğu gibi bu özelliği devre dışı bırakabilecek.

Samsung'un ilk üçe katlanabilir telefonu Galaxy Z TriFold geliyor: Teknik detayları sızdırıldı

GALAXY Z TRIFOLD'UN BEKLENEN ÖZELLİKLERİ

Galaxy Z TriFold, piyasaya çıktığında Android 16 ve One UI 8.x sürümüyle çalışacak. Diğer üst seviye Galaxy telefonlarında olduğu gibi yedi büyük Android işletim sistemi güncellemesi garantisiyle gelmesi bekleniyor.

Söylentilere göre cihazda Snapdragon 8 Elite işlemci, Galaxy Z Fold 7'ye benzer üçlü kamera kurulumu, ince bir kasa ve Fold 7'ye kıyasla daha büyük bir batarya bulunacak.

