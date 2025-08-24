Samsung'un ilk üçe katlanabilir telefonu Galaxy Z TriFold geliyor: Teknik detayları sızdırıldı

Samsung, yıl bitmeden ilk üçe katlanabilir telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Resmi duyurudan önce, yaklaşmakta olan cihazın bazı arayüz tasarımı ve çoklu görev özellikleri sızdırıldı. İşte tüm detaylar.

GALAXY Z TRIFOLD, DAHA İYİ YAN YANA ÇOKLU GÖREV SUNACAK

SamMobile'ın haberine göre, teknoloji devinin ilk üçe katlanabilir telefonu Galaxy Z TriFold olarak adlandırılabilir ve iddiaya göre 10,1 inçlik dahili katlanabilir ekrana sahip olacak. Kullanıcılar, birden fazla uygulamayı yan yana kullanabilecek.

Galaxy Z Fold serisi telefonlarda da üç uygulamayı yan yana çalıştırmak mümkün olsa da, bunlardan ikisi ekranın yalnızca yüzde 25'lik kısmına yayılıyor ve bu da kullanımı zorlaştırıyor. Buna karşılık Galaxy Z TriFold, üç adet normal telefon ekranı büyüklüğündeki uygulama penceresini yan yana kullanmanıza izin verecek.

Bir rapora göre Samsung, One UI 8.5 sürümüyle birlikte tanıtacağı bu özelliği 'Split Trio' olarak adlandıracak.

Galaxy Z TriFold ile ortaya çıkan bir diğer özellik ise kapak ekranının iç katlanabilir ekranda nasıl yansıtılacağı. Cihazın kapak ekranındaki üç ana ekranın içerikleri, iç katlanabilir ekranına yansıtılabilecek. Böylece büyük panelde üç ana ekranı aynı anda görebileceksiniz.

Kapak ekranındaki ana ekran düzeninin iç ekrana yansıtılmasını istemeyen kullanıcılar, tıpkı mevcut Galaxy Z serisi telefonlarda olduğu gibi bu özelliği devre dışı bırakabilecek.

GALAXY Z TRIFOLD'UN BEKLENEN ÖZELLİKLERİ

Galaxy Z TriFold, piyasaya çıktığında Android 16 ve One UI 8.x sürümüyle çalışacak. Diğer üst seviye Galaxy telefonlarında olduğu gibi yedi büyük Android işletim sistemi güncellemesi garantisiyle gelmesi bekleniyor.

Söylentilere göre cihazda Snapdragon 8 Elite işlemci, Galaxy Z Fold 7'ye benzer üçlü kamera kurulumu, ince bir kasa ve Fold 7'ye kıyasla daha büyük bir batarya bulunacak.