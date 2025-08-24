Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

PayPal kullanıcıları için tehlike çanları: 15 milyon hesap bilgisi çalındı

Hackerlar, PayPal'a ait 15,8 milyon çalınmış hesap bilgisini satmaya başladıklarını açıkladılar. Giriş e-postaları ve şifrelerle birlikte, çalınan verilerin mayıs ayında ele geçirildiği iddia ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
PayPal kullanıcıları için tehlike çanları: 15 milyon hesap bilgisi çalındı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
24.08.2025
saat ikonu 12:26
|
GÜNCELLEME:
24.08.2025
saat ikonu 12:26

Hackerlar, kısa süre önce tanınmış bir forumda, 15,8 milyon adet çalınmış PayPal kimlik bilgisi içeren bir veri setini sattıklarını duyurdu. Çalınan veriler arasında, giriş e-postaları ve düz metin şifreler de bulunduğu iddia ediliyor.

Siber suçlular, bilgilerin 2025 Mayıs ayında çalındığını ve veri setinin sadece e-postalar ve şifreleri değil, ilgili URL'leri de içerdiğini belirtiyor. Ayrıca sızdırılan şifrelerin çoğunun güçlü gibi göründüğü, ancak büyük bir kısmının tekrar kullanıldığının belirlendiği ifade ediliyor.

PayPal kullanıcıları için tehlike çanları: 15 milyon hesap bilgisi çalındı

HACKERLARIN İDDİASI DOĞRU OLMAYABİLİR

TechRadar'ın haberine göre, kamuoyuna açıklanan küçük örnekleri inceleyen uzmanlar, bu verilerin, saldırganların iddialarını doğrulamak için yeterli olmadığını ve ihlal gerçekten Mayıs 2025'te gerçekleşmişse, kullanılabilir verilerin çoğunun çoktan kötüye kullanılmış olabileceğini söyledi.

Çalınan veriler için belirlenen fiyatın ise "ilginç bir şekilde beklenenden daha düşük" olduğu, bunun da veri setinin gerçekliği hakkında şüphe uyandırdığı belirtiliyor. Geçmiş yıllarda, "internetin karanlık yüzü" olarak bilinen 'de daha yüksek fiyatlara veri satışı yapıldığını görmüştük.

PayPal kullanıcıları için tehlike çanları: 15 milyon hesap bilgisi çalındı

Ancak PayPal, hackerların iddialarını yalanlayarak, bunun yerine 2022'de meydana gelen ve kimlik bilgilerinin çalınması saldırılarını içeren ve düzenleyicilerin bu yılın başlarında şirkete para cezası vermesine neden olan bir "güvenlik olayı"na işaret etti. O dönemde yalnızca 35 bin hesap ifşa olmuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dünyanın en güçlü füzeleri belli oldu! Listede dikkat çeken Türkiye detayı
YouTube, Premium’a özel özelliği ücretsiz denemeye açtı
ETİKETLER
#siber suç
#veri sızıntısı
#dark web
#Paypal
#Şifre Hırsızlığı
#Güvenlik Ihlali
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.