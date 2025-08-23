YouTube, Premium’a özel özelliği ücretsiz denemeye açtı

Daha yüksek kalite isteyenler, yani 720p, 1080p veya üstü çözünürlüklerde indirme yapmak isteyenler, Premium aboneliğe yönlendiriliyor. Bu da YouTube’un aslında bu özelliği bir “tadımlık deneme” gibi sunarak daha fazla kişiyi ücretli üyeliğe çekmek istediğini gösteriyor.

MÜZİK KLİPLERİ HARİÇ

Özelliğin ücretsiz versiyonunda bazı içerik sınırlamaları da var. Özellikle lisans engelleri nedeniyle müzik klipleri indirilemiyor. Ayrıca arka planda müzik dinleme veya çevrimdışı müzik indirme gibi ayrıcalıklar yine Premium üyeliğe bağlı kalmaya devam ediyor.

ÇEVRİMDIŞI İZLEME DÖNEMİ

Video indirme, internet bağlantısına gerek kalmadan içerik izlemeyi mümkün kılıyor. YouTube’un bu özelliği sınırlı bir deneme olarak açması, ilerleyen dönemde daha fazla kullanıcıyı Premium’a yönlendirme stratejisinin parçası olarak görülüyor.