Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

YouTube, Premium’a özel özelliği ücretsiz denemeye açtı

YouTube, bugüne kadar yalnızca Premium abonelerine sunduğu video indirme özelliğini sınırlı bir kullanıcı grubuna ücretsiz açtı. Bu sayede kullanıcılar, istedikleri videoları telefonlarına kaydedebiliyor. Ancak önemli bir fark var: ücretsiz indirmeler yalnızca 360p veya 144p gibi düşük çözünürlüklerde yapılabiliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
YouTube, Premium’a özel özelliği ücretsiz denemeye açtı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.08.2025
saat ikonu 13:07
|
GÜNCELLEME:
23.08.2025
saat ikonu 13:07

Daha yüksek kalite isteyenler, yani 720p, 1080p veya üstü çözünürlüklerde indirme yapmak isteyenler, aboneliğe yönlendiriliyor. Bu da ’un aslında bu özelliği bir “tadımlık deneme” gibi sunarak daha fazla kişiyi ücretli üyeliğe çekmek istediğini gösteriyor.

YouTube, Premium’a özel özelliği ücretsiz denemeye açtı

MÜZİK KLİPLERİ HARİÇ

Özelliğin ücretsiz versiyonunda bazı içerik sınırlamaları da var. Özellikle lisans engelleri nedeniyle müzik klipleri indirilemiyor. Ayrıca arka planda müzik dinleme veya çevrimdışı müzik indirme gibi ayrıcalıklar yine Premium üyeliğe bağlı kalmaya devam ediyor.

YouTube, Premium’a özel özelliği ücretsiz denemeye açtı

ÇEVRİMDIŞI İZLEME DÖNEMİ

Video indirme, internet bağlantısına gerek kalmadan içerik izlemeyi mümkün kılıyor. YouTube’un bu özelliği sınırlı bir deneme olarak açması, ilerleyen dönemde daha fazla kullanıcıyı Premium’a yönlendirme stratejisinin parçası olarak görülüyor.

ETİKETLER
#youtube
#premium
#Video Indirme
#Çevrimdışı Izleme
#Müzik Klipleri
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.