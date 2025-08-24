Dünyanın en güçlü füzeleri belli oldu! Listede dikkat çeken Türkiye detayı

Füze teknolojisi, soğuk savaş döneminden bu yana sürekli bir evrim geçirerek, modern savaşların en kritik ve en korkutucu unsurlarından biri haline geldi. Eskiden sadece nükleer savaş başlığı taşıyan uzun menzilli füzeler konuşulurken, günümüzde hipersonik hızlarda manevra yapabilen, akıllı ve hassas vuruşlar gerçekleştirebilen yeni nesil füze sistemleri öne çıkıyor. Bu silahlar, bir ülkenin sadece savunma değil, aynı zamanda taarruz ve caydırıcılık kapasitesini de doğrudan etkiliyor. Küresel güçler, füze teknolojisine milyarlarca dolar yatırım yaparak rakiplerine karşı üstünlük kurmaya çalışıyor. Peki, bu alanda küresel güçler hangi füzelerle öne çıkıyor ve bu durum dünya güvenliğini nasıl şekillendiriyor?

KITALARARASI FÜZE YARIŞI

Kıtalararası balistik füzeler (ICBM), bir ülkenin nükleer caydırıcılık stratejisinin temel direğidir ve bu alandaki yarış, Soğuk Savaş'tan bu yana devam etmektedir.

RS-28 Sarmat (Rusya): NATO tarafından "Satan II" olarak bilinen bu füze, Rusya'nın yeni nesil ICBM'sidir. Yaklaşık 18.000 km menzile sahip olduğu ve aynı anda 10'dan fazla nükleer savaş başlığı taşıyabildiği belirtilmektedir. Bu başlıkların her biri bağımsız olarak farklı hedeflere yönlendirilebilir (MIRV - Multiple Independently-targetable Reentry Vehicle). Patlayıcı gücü, Hiroşima'ya atılan atom bombasının binlerce katı olabilir ve bu özelliğiyle bir kıtayı yok etme potansiyeline sahiptir.

LGM-30G Minuteman III (ABD): 1970'lerden beri hizmette olan bu Amerikan ICBM'si, hala ABD'nin kara konuşlu nükleer cephaneliğinin temel direğidir. Yüksek isabet oranı ve hızlı tepki süresiyle bilinir. Yeni nesil Sentinel füzesi ile değiştirilmesi planlanmaktadır. Bu füzeler, silo adı verilen yer altı tesislerinde hazır bekletilir ve bir tehdit anında fırlatılmaya hazırdır.

SES HIZININ BEŞ KATI VE ÖTESİYLE YENİ BİR DÖNEM

Hipersonik füzeler, son yıllarda ABD, Rusya ve Çin arasında yeni bir silahlanma yarışını tetiklemiştir. Ses hızının beş katından daha hızlı (Mach 5+) hareket eden bu füzeler, manevra kabiliyetleri sayesinde mevcut füze savunma sistemlerini aşmakta zorluk çıkarır.

Kinzhal ve Zircon (Rusya): Rusya, hem havadan fırlatılan Kinzhal (Mach 10+) hem de gemilerden ve denizaltılardan fırlatılan Zircon (Mach 9+) gibi hipersonik füzeler geliştirmiştir. Kinzhal, Mi G-31K uçaklarından fırlatılırken, Zircon'un çok yönlü platformlardan atılabilmesi ona stratejik bir avantaj sağlar.

DF-ZF (Çin): Çin'in geliştirdiği DF-ZF hipersonik planörü, hem konvansiyonel hem de nükleer başlıklar taşıyabilen, düşman savunma sistemlerinin önlemesinin zor olduğu bir sistem olarak görülmektedir. Çin, bu füzelerle düşman gemi filolarını hedef alarak deniz gücünü dengede tutmayı amaçlamaktadır.

ABD Programları: ABD de Çin ve Rusya'nın ardından hipersonik silahlar geliştirmek için yoğun Ar-Ge çalışmaları yürütmektedir. Bu projeler arasında havadan fırlatılan HAWC (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept) gibi sistemler bulunmaktadır ve ABD, bu alandaki boşluğu hızla kapatmayı hedeflemektedir.

SEYİR FÜZELERİ: AKILLI, HASSAS VE GÖRÜNMEZ VURUŞLAR

Seyir füzeleri, balistik füzelerden farklı olarak, jet motorları ve kanatları sayesinde alçak irtifada uçarak hedeflerine ulaşırlar. Bu özellik, onları radarlara karşı daha az görünür ve daha isabetli kılar.

Tomahawk (ABD): Tomahawk, ABD'nin en bilinen seyir füzesidir. Binlerce kilometre menzile sahip olan bu füze, GPS navigasyonu ve arazi haritalandırma sistemleriyle hedeflerini yüksek hassasiyetle vurabilir. Körfez Savaşı'ndan bu yana birçok operasyonda kullanılarak kendini kanıtlamıştır.

Kalibr (Rusya): Rusya'nın Kalibr seyir füzesi, Tomahawk'a benzer özellikler taşır ve gemilerden veya denizaltılardan fırlatılabilir. Suriye'deki operasyonlarda kullanılarak yeteneklerini kanıtlamıştır.

BÖLGESEL GÜÇLERİN FÜZE KABİLİYETLERİ VE TÜRKİYE'NİN KONUMU

Küresel güçler arasındaki füze yarışının yanı sıra, bölgesel aktörler de kendi füze programlarını geliştirmeye devam etmektedir. Türkiye, bu alanda yerli ve milli imkanlarıyla önemli adımlar atmıştır:

BORA ve Tayfun: Türkiye'nin geliştirdiği balistik füzelerden BORA (Khan), 280 km menzile sahipken, Tayfun füzesinin menzili 561 km'ye ulaşmaktadır. Bu füzeler, Türkiye'nin bölgesel savunma kabiliyetini ve caydırıcılığını artırmaktadır.

Gökhan Hava-Hava Füzesi: Türkiye, hava savunma sistemleri ve kendi savaş uçakları için uzun menzilli hava-hava füzesi de geliştirmektedir. Bu projeler, Türk Hava Kuvvetleri'nin gelecekteki operasyonel yeteneklerini destekleyecektir.

Bu projeler, Türkiye'nin füze teknolojisinde dışa bağımlılığını azaltmakta ve savunma kapasitesini artırmaktadır.

BİR FÜZENİN GÜCÜNÜ BELİRLEYEN NEDİR?

Bir füzenin "gücünü" belirleyen tek bir özellik yoktur. Bu, bir dizi karmaşık yeteneğin birleşimiyle ölçülür. Öncelikle, bir füzenin menzili, yani ne kadar uzağa ulaşabildiği, o füzenin stratejik önemini belirler. Kıtalararası menzilli balistik füzeler (ICBM) bu alanda zirvededir ve bir ülkenin küresel çapta güç projeksiyonu yapabilme yeteneğini gösterir. İkinci olarak, hız hayati önem taşır. Hipersonik füzeler gibi ses hızının beş katından daha hızlı hareket eden füzeler, düşman savunma sistemlerinin onları önlemesini neredeyse imkansız hale getirir. Füzenin taşıdığı savaş başlığı tipi (nükleer, kimyasal veya konvansiyonel) yıkım gücünü belirlerken, GPS ve diğer modern navigasyon sistemleri sayesinde isabetlilikleri de binlerce kilometre ötedeki hedefleri vuracak kadar hassas hale gelmiştir. Son olarak, hayalet (stealth) teknolojisi veya manevra kabiliyeti sayesinde düşman hava savunma sistemlerini atlatabilme yeteneği, bir füzenin etkinliğini belirleyen en önemli faktörlerden biridir.