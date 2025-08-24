Apple eski çalışanına dava açtı! "Ticari sırlarımızı Çin'e sattılar"

Apple eski çalışanlarından birini daha ticari sırları yeni işverenine aktarmakla suçlayarak dava etti. Şirketin davasında, Apple Watch ekibinde çalışmış olan Chen Shi ile birlikte Çinli teknoloji şirketi Oppo sanıklar arasında yer aldı. Apple, ikilinin "ticari sırlarımızı çalmak için komplo kurduğunu" iddia etti.

Davaya göre Shi, Ocak 2020'den Haziran 2025'e kadar Apple Watch için "Sensör Sistem Mimarı" olarak çalıştı. Nisan 2025 gibi erken bir tarihte Oppo'da iş aramaya başladı. Apple eski çalışanının Oppo'ya katılacağını haber vermediğini, bunun yerine Çin'e yaşlı ebeveynlerine bakmak için döneceğini ve yeni bir iş arama planı olmadığını söylediğini iddia etti.

APPLE WATCH EKİBİYLE ÇEŞİTLİ TOPLANTILAR GERÇEKLEŞTİRMİŞ

Ancak dava dosyasında, Shi'nin "optik sensörler, sıcaklık sensörleri ve EKG sensörleri" üzerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi edinmek için Apple Watch ekibiyle "düzinelerce bire bir toplantı ayarladığı ve katıldığı" öne sürüldü.

Davada ayrıca Shi'nin Apple'ın korumalı klasörlerinden 63 dosya indirdiği, bunları bir USB sürücüye aktardığı ve ardından internette "MacBook nasıl tamamen silinir?" ve "Birisi bir dosyayı açıp açmadığımı görebilir mi?" gibi aramalar yaptığı iddia edildi. Apple, Shi'nin Oppo'ya Apple'ın sağlık algılama teknolojileri hakkında "mümkün olduğunca fazla bilgi toplayacağı" yönünde bir mesaj gönderdiğini de davada belirtti.

Oppo ise Apple'ın davasına ilişkin olarak MacRumors'a yaptığı açıklamada, "bu iddialar ile çalışanın Oppo'daki görev süresindeki davranışları arasında herhangi bir bağlantı kuran kanıt bulunmadığını" belirtti. Şirket ayrıca Oppo'nun "Apple’ın ticari sırlarını kötüye kullanmadığını" da ifade etti.

Apple'ın eski çalışanlarından birine karşı yasal işlem başlatması ilk kez olmuyor. Bu yazın başlarında şirket, bir tasarım mühendisini Vision Pro ile ilgili ticari sırları çaldığı ve Snap firmasıyla paylaştığı iddiasıyla dava etmişti.