Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Apple eski çalışanına dava açtı! "Ticari sırlarımızı Çin'e sattılar"

Apple, eski çalışanı Chen Shi'nin Apple Watch akıllı saatinin sağlık sensörlerine dair ticari sırları Oppo'ya aktardığını öne sürerek dava açtı. Suçlamalara Oppo'dan jet hızıyla cevap geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Apple eski çalışanına dava açtı!
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
24.08.2025
saat ikonu 16:06
|
GÜNCELLEME:
24.08.2025
saat ikonu 16:06

Apple eski çalışanlarından birini daha ticari sırları yeni işverenine aktarmakla suçlayarak dava etti. Şirketin davasında, ekibinde çalışmış olan Chen Shi ile birlikte Çinli teknoloji şirketi sanıklar arasında yer aldı. Apple, ikilinin "ticari sırlarımızı çalmak için komplo kurduğunu" iddia etti.

Davaya göre Shi, Ocak 2020'den Haziran 2025'e kadar Watch için "Sensör Sistem Mimarı" olarak çalıştı. Nisan 2025 gibi erken bir tarihte Oppo'da iş aramaya başladı. Apple eski çalışanının Oppo'ya katılacağını haber vermediğini, bunun yerine Çin'e yaşlı ebeveynlerine bakmak için döneceğini ve yeni bir iş arama planı olmadığını söylediğini iddia etti.

Apple eski çalışanına dava açtı! "Ticari sırlarımızı Çin'e sattılar"

APPLE WATCH EKİBİYLE ÇEŞİTLİ TOPLANTILAR GERÇEKLEŞTİRMİŞ

Ancak dava dosyasında, Shi'nin "optik sensörler, sıcaklık sensörleri ve EKG sensörleri" üzerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi edinmek için Apple Watch ekibiyle "düzinelerce bire bir toplantı ayarladığı ve katıldığı" öne sürüldü.

Davada ayrıca Shi'nin Apple'ın korumalı klasörlerinden 63 dosya indirdiği, bunları bir USB sürücüye aktardığı ve ardından internette "MacBook nasıl tamamen silinir?" ve "Birisi bir dosyayı açıp açmadığımı görebilir mi?" gibi aramalar yaptığı iddia edildi. Apple, Shi'nin Oppo'ya Apple'ın sağlık algılama teknolojileri hakkında "mümkün olduğunca fazla bilgi toplayacağı" yönünde bir mesaj gönderdiğini de davada belirtti.

Apple eski çalışanına dava açtı! "Ticari sırlarımızı Çin'e sattılar"

Oppo ise Apple'ın davasına ilişkin olarak MacRumors'a yaptığı açıklamada, "bu iddialar ile çalışanın Oppo'daki görev süresindeki davranışları arasında herhangi bir bağlantı kuran kanıt bulunmadığını" belirtti. Şirket ayrıca Oppo'nun "Apple’ın ticari sırlarını kötüye kullanmadığını" da ifade etti.

Apple'ın eski çalışanlarından birine karşı yasal işlem başlatması ilk kez olmuyor. Bu yazın başlarında şirket, bir tasarım mühendisini Vision Pro ile ilgili ticari sırları çaldığı ve Snap firmasıyla paylaştığı iddiasıyla dava etmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galaksimizin tam kalbinde bir 'canavar' yatıyor! Bilim insanları, ne zaman uyanacağını açıkladı
Samsung'un ilk üçe katlanabilir telefonu Galaxy Z TriFold geliyor: Teknik detayları sızdırıldı

Sıkça Sorulan Sorular

Apple, eski çalışanını neden dava etti?
Apple, Chen Shi'nin gizli dosyaları izinsiz indirdiğini, bunları Oppo ile paylaşmak üzere hareket ettiğini ve şirketi yanıltarak Çin'e ailevi nedenlerle döndüğünü söylediğini iddia ediyor.
ETİKETLER
#apple
#hukuk
#apple watch
#oppo
#Davalar
#Ticari Sırlar
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.