Zelenski'den Putin'le görüşme açıklaması! Türkiye'yi işaret etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve AB liderleriyle Beyaz Saray'da bir araya geldikten sonra ortaya çıkan Putin-Zelenskiy ve Trump'ın katılacağı bir üçlü zirve ihtimaliyle ilgili Zelenskiy'den yeni bir açıklama geldi.

Zelenskiy, kendisiyle birlikte Putin ve Trump'ın da yer alması beklenen zirve ihtimaliyle ilgili görüşme yeri konusunda açıklamada bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı "Türkiye, Körfez ve Avrupa ülkeleri ev sahipliği yapabilir." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.

Trump, 18 Ağustos'ta Beyaz Saray'da Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya gelmiş, toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katılmıştı.

Görüşmede Ukrayna'ya ABD'nin de katılımıyla NATO anlaşmasının kolektif güvenliği öngören 5. maddesi benzeri güvenlik garantileri gündeme gelmişti.

Görüşmenin ardından Trump, Avrupalı liderlerle görüşmesinin çok iyi geçtiğini, Putin ile Zelenskiy'nin bir araya geleceği ve kendisinin de katılacağı üçlü zirve için hazırlıklara başladığını açıklamıştı. Rusya tarafından yapılan açıklamada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov mevcut koşullarda bu zirvenin olmayacağını söylemişti.