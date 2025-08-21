Zelenskiy, Putin ile olası görüşme şartını açıkladı! Türkiye'nin de olduğu 3 ülkeye işaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesine verilecek güvenlik garantilerinin kesinleşmesi halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelebileceğini belirtti.

Rusya lideri ile görüşmenin Türkiye, İsviçre ya da Avusturya'da olabileceğini kaydeden Zelenskiy, "Güvenlik garantileri konusunda anlaşıldığında Putin'le görüşme mümkün" ifadelerine yer verdi.

UKRAYNA'NIN NATO İLE KOORDİNASYONU

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Avrupa ve NATO ülkelerinin ulusal güvenlik danışmanlarıyla somut askeri güvenlik garantilerini ilerletmek ve gelecekteki saldırıları önlemek için günlük koordinasyon süreci başlattıklarını ifade etti.

Yermak, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Washington'dan döner dönmez Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere, Finlandiya ile Avrupa Birliği ve NATO'yu temsil eden ulusal güvenlik danışmanlarıyla ilk ve oldukça uzun koordinasyon görüşmesinde bulundum" ifadelerine yer verdi.