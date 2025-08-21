Menü Kapat
Editor
 | Berkay Alptekin

Zelenskiy, Putin ile olası görüşme şartını açıkladı! Türkiye'nin de olduğu 3 ülkeye işaret etti

Son dakika haberi: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme şartını açıkladı. Zelenskiy görüşmenin Türkiye, İsveç ya da Avusturya'da olabileceğini kaydederken, güvenlik garantileri konusunun altını çizdi.

Zelenskiy, Putin ile olası görüşme şartını açıkladı! Türkiye'nin de olduğu 3 ülkeye işaret etti
Berkay Alptekin
21.08.2025
21.08.2025
Devlet Başkanı Volodimir , ülkesine verilecek güvenlik garantilerinin kesinleşmesi halinde Devlet Başkanı Vladimir ile bir araya gelebileceğini belirtti.

Rusya lideri ile görüşmenin Türkiye, İsviçre ya da Avusturya'da olabileceğini kaydeden Zelenskiy, "Güvenlik garantileri konusunda anlaşıldığında Putin'le görüşme mümkün" ifadelerine yer verdi.

Zelenskiy, Putin ile olası görüşme şartını açıkladı! Türkiye'nin de olduğu 3 ülkeye işaret etti

UKRAYNA'NIN NATO İLE KOORDİNASYONU

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Avrupa ve NATO ülkelerinin ulusal güvenlik danışmanlarıyla somut askeri güvenlik garantilerini ilerletmek ve gelecekteki saldırıları önlemek için günlük koordinasyon süreci başlattıklarını ifade etti.

Yermak, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Washington'dan döner dönmez Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere, Finlandiya ile Avrupa Birliği ve NATO'yu temsil eden ulusal güvenlik danışmanlarıyla ilk ve oldukça uzun koordinasyon görüşmesinde bulundum" ifadelerine yer verdi.

Zelenskiy, Putin ile olası görüşme şartını açıkladı! Türkiye'nin de olduğu 3 ülkeye işaret etti
