Dünya
Editor
Editor
 Suat Vilgen

Zelenskiy soluğu Trump'ın yanında aldı! Alaska Zirvesi sonrası gözler bu temasta

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Trump'ın Putin ile Alaska'daki tarihi görüşmesinin ardından soluğu Washington'da ulaştı.

Zelenskiy soluğu Trump'ın yanında aldı! Alaska Zirvesi sonrası gözler bu temasta
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.08.2025
08:52
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
08:54

Başkanı ile Devlet Başkanı arasında Alaska'da gerçekleşen tarihi zirvenin ardından gözler bu kez Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'de. Ülkesi Rusya ile amansız bir savaşta olan Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşme için Washington'a gitti.

AVRUPA LİDERLERİ DE KATILIYOR

Zelenskiy, ABD merkezli sosyal medya platformu X'ten ziyarete ilişkin bir açıklama yaptı. Trump'la görüşmek üzere Washington'da bulunduğunu belirten Zelenskiy, Avrupalı liderlerin de katılımıyla ABD Başkanı ile bir görüşme gerçekleştireceklerini aktardı.

Zelenskiy, açıklamasında "Hepimiz bu savaşı hızlı ve güvenilir bir şekilde sona erdirmek için güçlü bir istek duyuyoruz. Ve kalıcı olmalıdır. Yıllar önce Ukrayna'nın, Kırım'dan ve doğumuzun bir parçası, Donbas bölgesinin bir kısmından vazgeçmek zorunda kaldığı ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in bunu yeni saldırısı için sıçrama tahtası olarak kullandığı zamanki gibi olmamalıdır" ifadelerini kullandı.

ZELENSKİ'DEN "KIRIM" İTİRAFI

Ukrayna'ya 1994'te verilen güvenlik garantilerinin işe yaramadığını vurgulayan Zelenskiy, "Elbette o dönemde Kırım'dan vazgeçilmemeliydi, tıpkı 2022'den sonra Ukraynalıların Kiev, Odessa ya da Harkiv'den vazgeçmediği gibi." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Ukraynalıların toprakları ve bağımsızlıkları için mücadele ettiğine işaret ederek, "Halkımız, Başkan Trump'a, Amerika'daki herkese, tüm partner ve müttefiklerimize destekleri ve paha biçilmez yardımları için her zaman minnettar olacak." açıklaması yaptı.

Rusya'nın başlattığı savaşı "sona erdirmesi" gerektiğinin altını çizen Zelenskiy, "Umarım Amerika ve Avrupalı dostlarımızla ortak gücümüz, Rusya'yı gerçek bir barışa zorlar." temennisinde bulundu.

İLGİLİ HABERLER
Trump-Putin görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıkıyor: Rusya, Ukrayna'da tavizler verdi
ETİKETLER
#vladimir putin
#barış
#volodimir zelenski
#Abd
#Donald Trump
#Donald Trump
#Rusya
#Ukrayna
#alaska zirvesi
#Volodimir Zelenskiy
#Savaşı Sona Erdirme
#Dünya
