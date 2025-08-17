Trump-Putin görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıkıyor: Rusya, Ukrayna'da tavizler verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Ağustos günü Alaska'da yaptığı yüz yüze görüşmenin ardından bugün yaptığı açıklamada "Rusya konusunda büyük ilerleme" ifadelerini kullandı.

Gelişmeye ilişkin detay paylaşmayan Trump, "Takipte kalın" açıklamasında bulundu. Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ise "Rusya Ukrayna'daki bazı bölgelerde taviz verdi" dedi. Witkoff, "Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri konusunda anlaşmaya varıldı" ifadelerini kullandı.

Witkoff, Rusya ve ABD'nin Alaska Zirvesi'nde Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri konusunda anlaştığını belirtti. Alaska Zirvesi'nde Trump'ın ekibinde yer alan Witkoff, konunun geleceğinin artık Kiev'in tutumuna bağlı olduğunu bildirdi.

ZELENSKİY İLE GÖRÜŞECEK

Öte yandan Trump ile Zelenskiy arasında yarın Washington'da gerçekleştirilecek görüşmede Ukrayna'ya güvenlik garantileri ve toprak değişimi dahil birçok önemli maddenin masada olması bekleniyor.