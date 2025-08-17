Menü Kapat
28°
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan

Trump-Putin görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıkıyor: Rusya, Ukrayna'da tavizler verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için 'büyük ilerleme' olduğunu söyledi. Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ise Rusya'nın Ukrayna'daki bazı bölgelerde tavizler verdiğini söyledi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.08.2025
16:59
|
GÜNCELLEME:
17.08.2025
17:01

ABD Başkanı Donald Trump, Devlet Başkanı ile 15 Ağustos günü Alaska'da yaptığı yüz yüze görüşmenin ardından bugün yaptığı açıklamada "Rusya konusunda büyük ilerleme" ifadelerini kullandı.

Gelişmeye ilişkin detay paylaşmayan Trump, "Takipte kalın" açıklamasında bulundu. Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ise "Rusya 'daki bazı bölgelerde taviz verdi" dedi. Witkoff, "Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri konusunda anlaşmaya varıldı" ifadelerini kullandı.

Trump-Putin görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıkıyor: Rusya, Ukrayna'da tavizler verdi

Witkoff, Rusya ve ABD'nin Alaska Zirvesi'nde Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri konusunda anlaştığını belirtti. Alaska Zirvesi'nde Trump'ın ekibinde yer alan Witkoff, konunun geleceğinin artık Kiev'in tutumuna bağlı olduğunu bildirdi.

ZELENSKİY İLE GÖRÜŞECEK

Öte yandan Trump ile Zelenskiy arasında yarın Washington'da gerçekleştirilecek görüşmede Ukrayna'ya güvenlik garantileri ve toprak değişimi dahil birçok önemli maddenin masada olması bekleniyor.

Trump-Putin görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıkıyor: Rusya, Ukrayna'da tavizler verdi
