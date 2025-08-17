First Lady Melania Trump'tan Rus lider Putin'e mektup: Zamanı geldi!

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mektup yazdı. ABD basınından Fox News, Başkan Trump'ın mektubu, görüşme öncesinde Putin'e ilettiğini yazdı.

Rus lider Vladimir Putin, Melania Trump'ın kaleme aldığı mektubu, Washington ve Moskova heyetlerinin önünde okudu. Melania, mektubuna ''Sayın Başkan Putin'' diyerek başladı ve barış vurgusu yaptı.

''HAYATA GEÇİREBİLECEK KONUMDASINIZ, ZAMANI GELDİ''

Çocukları ve dünyanın dört bir yanındaki gelecek nesilleri koruma zamanının geldiğini belirten Melania, mektubunda her çocuğun sevgiyi ve tehlikeden uzak yaşamayı hayal ettiğini belirtti ve liderler olarak çocukları yaşatma sorumlulukları olduğunu vurguladı. Melania Trump, "Her neslin çocukları hayata coğrafya, hükümet veya ideolojinin ötesinde bir masumiyetle başlar" ifadelerini kullandı.

First Lady Melania, Putin'e mektubunda çocukları korumakla insanlığın kendisine hizmet etmiş olacağını söyledi. Sözlerini, "Sayın Putin, bu vizyonu bugün sadece bir kalem darbesiyle hayata geçirebilecek konumdasınız. Zamanı geldi." diyerek noktaladı.

PUTİN VE TRUMP'IN GÖRÜŞMESİ NASIL GEÇTİ?

​​​​​​​Trump ile Putin, "Barışın Peşinde" temalı "üçe üç" formatındaki görüşme sonrası Alaska'nın Anchorage kentindeki Elmendorf–Richardson Üssü'nde ortak basın toplantısında konuştu. Trump, "Bu toplantı çok verimli geçti. Gerçekten büyük ilerleme kaydettik. Birçok konuda anlaşmaya vardık. Ancak birkaç önemli konuda henüz tam olarak anlaşamadık." dedi.

ABD Başkanı Trump "Henüz tam olarak anlaşamadığımız birkaç önemli konu da var, ancak bazı ilerlemeler kaydettik. Anlaşma sağlanana kadar anlaşma olmamıştır." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 3 saat süren zirvede Trump'a ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff; Putin'e ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov eşlik etti.

GÖRÜŞMELER RUSYA'DA DEVAM EDEBİLİR

Putin ile görüşmesine ilişkin NATO üyesi ülkelerden "uygun olduğunu düşündüğü çeşitli kişileri" ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i arayacağını belirten Trump, "Bugün gerçekten büyük ilerleme kaydettik. Başkan Putin ile her zaman harika bir ilişkim oldu. Birçok zorlu ve hatta iyi toplantılar yaptık." diye konuştu.

Trump, "Rusya aldatmacası yüzünden" sürecin şimdiye kadar geciktiğini, bunun süreci yürütmede zorluk çıkardığını ve Putin'in de bu durumu anladığını vurguladı. Birçok noktada Putin ile anlaşmaya vardıklarını yineleyen Trump, geriye "çok az mesele kaldığını" ve kalanların bazılarının "o kadar da önemli olmadığını" dile getirdi.

Trump, geriye kalan meselelerden birinin "muhtemelen en önemlisi olduğunu" ve ona "ulaşma şansının çok yüksek olduğunu" aktardı.

Gelecekte de Rusya ile verimli toplantılar yapmayı umduğunu kaydeden Trump, "Haftada binlerce insanın öldürülmesini önleyeceğiz ve Başkan Putin bunu benim kadar istiyor." şeklinde konuştu.

Putin'e "Muhtemelen yakında görüşeceğiz." diyen Trump, Rus liderin "Moskova'da mı?" sorusuna "bunun mümkün olduğu" yanıtını verdi.