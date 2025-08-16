Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Zelenskiy, Trump'la görüşmek için ABD'ye gidiyor! Tarih verdi

Son dakika haberi: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dün ABD'nin Alaska eyaletinde bir araya gelen Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için gereken konuları pazartesi günü Washington'da kendisiyle bir araya gelerek ele alacaklarını bildirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Zelenskiy, Trump'la görüşmek için ABD'ye gidiyor! Tarih verdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.08.2025
saat ikonu 11:01
|
GÜNCELLEME:
16.08.2025
saat ikonu 11:36

Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Zelenskiy yaptığı paylaşımda, Devlet Başkanı ile Alaska'da bir araya gelen Trump ile zirvenin ardından telefonla görüştüğünü aktardı.

Önce Avrupalı liderlerin katılımıyla, daha sonra baş başa yaklaşık bir buçuk saat Trump ile telefonda konuştuğunu belirten Zelenskiy, "Başkan Trump'ın Ukrayna, ve Rusya arasında üçlü bir toplantı önerisini destekliyoruz. Ukrayna, kilit konuların liderler düzeyinde görüşülebileceğini ve üçlü formatın buna uygun olduğunu vurguluyor." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Trump'la görüşmek için ABD'ye gidiyor! Tarih verdi

PAZARTESİ GÜNÜ ABD'YE GİDİYOR

Görüşmede Ukrayna ile ilgili güvenlik konularını da ele aldıklarını belirten Zelenskiy, Avrupa'nın da bu konudaki her aşamaya katılması gerektiğinin altını çizdi.

Pazartesi günü ABD'de olacağını aktaran Zelenskiy, "Pazartesi günü Washington'da Başkan Trump ile cinayetlerin ve savaşın sona ermesinin tüm ayrıntılarını görüşeceğim." ifadesine yer verdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Alaska'da tarihi zirve! Trump - Putin görüşmesi sonrası kritik açıklama
Lavrov Alaska'ya "SSCB" yazılı sweatshirt ile çıktı! Putin-Trump öncesi gündeme oturdu
ETİKETLER
#vladimir putin
#Abd
#Donald Trump
#Rusya
#Ukrayna
#Volodimir Zelenskiy
#Üçlü Görüşme
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.