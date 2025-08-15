Lavrov Alaska'ya "SSCB" yazılı sweatshirt ile çıktı! Putin-Trump öncesi gündeme oturdu

Rus medyasındaki görüntülerde Lavrov'un ABD’nin Alaska eyaletindeki Anchorage kentinde konaklayacağı otele dağılan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) Rusça kısaltmasının basılı olduğu bir sweatshirtle girdi. Sosyal medyada çok konuşulan ve üreticisi de merak edilen sweatshirtün, Rusya'nın Çelyabinsk bölgesinde faaliyet gösteren yerli bir markaya ait olduğu vurgulandı.

"PUTİN TEAM" YAZILI TİŞÖR AKILLARA GELDİ

Daha önce de Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan yapılan müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, İstanbul'a üzerinde "Putin Team" yazılı tişörtle gelmişti.

Rus yetkililerin, dikkatlerin odağındaki toplantılar öncesi giydikleri, "kıyafet diplomasisi" yaptıkları şeklinde değerlendirildi.