Önce Putin şimdi Trump! Alaska'daki kritik zirve öncesinde önemli mesajlar

ABD Başkanı Donald Trump, yarın Alaska'da gerçekleşecek kritik zirve öncesinde açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için bir araya gelecek olan Trump, görüşmeden umutlu olduğunu ifade etti.

Rus lider Putin'in de bir anlaşma istediğini düşündüğünü ifade eden Trump, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi. Fakat bu toplantıda Putin'in olup olmayacağını bilmediğini de sözlerine ekledi.

GÖRÜŞME YA KÖTÜ GEÇERSE?

Trump, Putin ile yarın Alaska’da yapacağı görüşmenin kötü geçmesi halinde kimseyi aramayacağını açıkladı. Ayrıca "Hemen ateşkes sağlanabileceğini sanmıyorum" dedi.

ABD lideri, Rusya ve Ukrayna’nın barış için sınırlar ve topraklar konusunda karşılıklı tavizler vereceğini ifade etti. Trump, Putin ile görüşmesinde bir sonuç çıkmaması halinde Rusya’ya yaptırım uygulayacağını açıklayarak, Putin ile yapacağı görüşmenin başarısızlıkla sonuçlanma ihtimalinin yüzde 25 olduğunu ifade etti.

KREMLİN: PUTİN TARAFINDAN BÜYÜK TAKDİR GÖRÜYOR

Trump, kritik zirveye dair açıklamalarını sürdürürken Kremlin'de de görüşmeye dair açıklamalar geldi. Kremlin Sarayı, "Alaska'da yapılacak Rusya-ABD zirvesinin sonuçlarını şimdiden tahmin etmek yanlış olur" ifadelerine yer verdi. Trump'ın barış çabalarının Rusya ve Putin tarafından takdir gördüğünü ifade edilirken ise şu sözler kullanıldı:

"Trump, en karmaşık sorunları çözmek için eşi benzeri görülmemiş bir yaklaşım sergiliyor. Bu eylemler Moskova ve Putin tarafından büyük takdir görüyor."

PUTİN: ABD YÖNETİMİNDEN SAMİMİ ÇABALAR

ABD Başkanı Donald Trump'tan önce açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Valdmir Putin, "ABD yönetimiyle birlikte geldiğimiz aşamayı sizlere anlatmak istiyorum. Herkesin bildiği gibi ABD yönetimi savaşı sona erdirmek, krizi bitirmek ve bu çatışmaya dahil olan tüm tarafların çıkarlarına uygun bir anlaşmaya varmak için oldukça enerjik ve samimi çabalar sarf ediyor" ifadelerini kullandı.

Putin, Ukrayna'daki çatışma çözümüne ilişkin müzakerelerin ardından stratejik saldırı (nükleer) silahlarının kontrolü konusunda anlaşmalara varılabileceğini de vurguladı. Putin, Ukrayna konusunda varılacak anlaşmaların iki ülke arasında ve Avrupa'da uzun vadeli barış şartları oluşturması gerektiğini söyledi.

DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE DETAYI

Toplantıya ilişkin bilgi sahibi bir kaynağa göre, Putin ve Zelenski ile üçlü zirve yapmayı planlayan Trump, daha önce Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere görüşmelerinin ev sahipliğini gerçekleştiren Türkiye'yi işaret etti.

Üçlü zirve için Türkiye'yi potansiyel ev sahibi olarak değerlendiren Trump, olası bir görüşme sürecine Türkiye'nin de dahil olacağını kaydetti.