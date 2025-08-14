Putin ve Trump'ın kritik zirvesi öncesinde Rusya-Ukrayna arasında yeni esir takası

Rusya-Ukrayna arasında esir takası devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 84 Rus askerinin Ukrayna kontrolündeki topraklardan geri döndüğü ifade edildi.

Karşılığında 84 Ukraynalı esirin de iade edildiği belirtildi. Rus askerlerinin şu anda Belarus'ta olduğu, kendilerine gerekli psikolojik ve tıbbi yardım sağlandığı aktarıldı.

Serbest bırakılan tüm askerlerin Rusya'da Savunma Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarına götürüleceği kaydedildi. Esir takasına Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) aracılık ettiği vurgulandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Putin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, asker ve sivillerden oluşan 84 Ukraynalının ülkeye geri getirildiğini duyurdu.

Zelenskiy takas edilen esirlerinin neredeyse tamamının tıbbi bakıma ve ciddi rehabilitasyona ihtiyaç duyduğunu belirtti. Zelenskiy, "Bugün serbest bırakılan siviller arasında 2014, 2016 ve 2017'den beri Ruslar tarafından tutulanlar da var. Bugün serbest bırakılan askerler arasında Mariupol savunucuları da var. Ukraynalı esirlerin serbest bırakılmasına yardımcı olan herkese minnettarım" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, takastaki yardımları için BAE'ye teşekkür etti.