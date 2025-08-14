Menü Kapat
 Berrak Arıcan

Putin ve Trump'ın kritik zirvesi öncesinde Rusya-Ukrayna arasında yeni esir takası

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kritik zirvesi öncesinde Rusya-Ukrayna arasında yeni bir esir takası gerçekleşti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 16:32
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 16:34

Rusya-Ukrayna arasında devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 84 Rus askerinin Ukrayna kontrolündeki topraklardan geri döndüğü ifade edildi.

Putin ve Trump'ın kritik zirvesi öncesinde Rusya-Ukrayna arasında yeni esir takası

Karşılığında 84 Ukraynalı esirin de iade edildiği belirtildi. Rus askerlerinin şu anda 'ta olduğu, kendilerine gerekli psikolojik ve tıbbi yardım sağlandığı aktarıldı.

Putin ve Trump'ın kritik zirvesi öncesinde Rusya-Ukrayna arasında yeni esir takası

Serbest bırakılan tüm askerlerin Rusya'da Savunma Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarına götürüleceği kaydedildi. Esir takasına 'nin (BAE) aracılık ettiği vurgulandı.

Putin ve Trump'ın kritik zirvesi öncesinde Rusya-Ukrayna arasında yeni esir takası

Ukrayna Devlet Başkanı de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, asker ve sivillerden oluşan 84 Ukraynalının ülkeye geri getirildiğini duyurdu.

Putin ve Trump'ın kritik zirvesi öncesinde Rusya-Ukrayna arasında yeni esir takası

takas edilen esirlerinin neredeyse tamamının tıbbi bakıma ve ciddi rehabilitasyona ihtiyaç duyduğunu belirtti. Zelenskiy, "Bugün serbest bırakılan siviller arasında 2014, 2016 ve 2017'den beri Ruslar tarafından tutulanlar da var. Bugün serbest bırakılan askerler arasında savunucuları da var. Ukraynalı esirlerin serbest bırakılmasına yardımcı olan herkese minnettarım" ifadelerini kullandı.

Putin ve Trump'ın kritik zirvesi öncesinde Rusya-Ukrayna arasında yeni esir takası

Zelenskiy, takastaki yardımları için BAE'ye teşekkür etti.

Putin ve Trump'ın kritik zirvesi öncesinde Rusya-Ukrayna arasında yeni esir takası
#vladimir putin
#zelenskiy
#esir takası
#belarus
#birleşik arap emirlikleri
#rusya-ukrayna
#mariupol
#Dünya
