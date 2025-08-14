Menü Kapat
 | Berrak Arıcan

Kritik zirve öncesinde Putin'den ABD yönetimine yönelik dikkat çeken açıklamalar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeden önce dikkat çeken açıklamalar bulundu. Putin, ABD yönetiminin Ukrayna savaşının son bulması için 'samimi çabalar' gösterdiğini söyledi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 15:59
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 16:35

Devlet Başkanı Vladimir , yarın Alaska'da Başkanı Donald ile gerçekleştireceği zirveye ilişkin üst düzey yetkililerle toplantı düzenledi. Putin toplantının başında yaptığı konuşmada, kriziyle ilgili müzakere sürecinin ve Ukrayna heyeti ile yürütülen ikili müzakerelerin gidişatı konusunda detaylı bilgi vereceğini belirtti.

Kritik zirve öncesinde Putin'den ABD yönetimine yönelik dikkat çeken açıklamalar

''ABD YÖNETİMİNDEN SAMİMİ ÇABALAR''

Putin, "ABD yönetimiyle birlikte geldiğimiz aşamayı sizlere anlatmak istiyorum. Herkesin bildiği gibi ABD yönetimi savaşı sona erdirmek, krizi bitirmek ve bu çatışmaya dahil olan tüm tarafların çıkarlarına uygun bir anlaşmaya varmak için oldukça enerjik ve samimi çabalar sarf ediyor" ifadelerini kullandı.

NÜKLEER SİLAHLARIN KONTROLÜ KONUSU MASADA

Putin, Ukrayna'daki çatışma çözümüne ilişkin müzakerelerin ardından stratejik saldırı (nükleer) silahlarının kontrolü konusunda anlaşmalara varılabileceğini de vurguladı. Putin, Ukrayna konusunda varılacak anlaşmaların iki ülke arasında ve Avrupa'da uzun vadeli barış şartları oluşturması gerektiğini söyledi.

Kritik zirve öncesinde Putin'den ABD yönetimine yönelik dikkat çeken açıklamalar

KRİTİK ZİRVENİN SAATİ BELLİ OLDU

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, Rusya lideri Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın Alaska'da gerçekleştireceği görüşmenin TSİ 22.30'da başlayacağını açıkladı.

