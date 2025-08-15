Kritik zirveye geri sayım başladı! Trump ve Putin Alaska'da bir araya geliyor: İşte görüşme detayları

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şubat 2022'de başlayan Ukrayna-Rusya savaşından beri ilk kez yüz yüze temas gerçekleştirecek.

Öte yandan iki lider ilk kez bir ABD toprağında, Alaska'da bir araya gelecek. Görüşmenin ana hatlarını Ukrayna'daki barış ve silah kontrolü konuları oluşturacak. Trump ve Putin'in görüşmesi Türkiye saati ile 22.30'da başlayacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Alaska'da yapacağı görüşme, iki lider arasındaki dördüncü zirve olarak tarihe geçecek.

RUS HEYETİ ALASKA'DA

Rus heyeti, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme için ABD’nin Alaska eyaletindeki Anchorage kentine ulaştı.

Heyette, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Andrey Belousov, Maliye Bakanı Anton Siluanov, Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov ve Ulusal Varlık Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev bulunuyor.

LAVROV'UN TİŞÖRTÜ ZİRVEYE İLK DAMGAYI VURDU

Heyette bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un uçaktan indikten sonra üzerindeki tişörtte Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin kısaltması olan "SSCB" ifadesi dikkat çekti.

"TOPRAK TAKASI KONUSUNDA GÖRÜŞECEĞİZ"

ABD Başkanı Donald Trump, zirvenin yapılacağı ABD'nin Alaska eyaletine gitmek üzere yola çıktı. Trump, uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "(Putin ile) Toprak takası konusunu görüşeceğiz, ancak kararı Ukrayna verecek. Ben Ukrayna adına müzakere etmek için burada değilim, onu müzakere masasına oturtmak için buradayım" ifadelerine yer verdi.

"ABD'YE GÜVENİYORUZ"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın kritik zirvesi öncesi Ukraynalı yetkililerle bir araya geldi.

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenskiy, "Savaşı sona erdirme zamanı geldi ve Rusya gerekli adımları atmalı. ABD'ye güveniyoruz" ifadesini kullandı.

GEÇİCİ KONAKLAMA YERİ BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Alaska'da turizm sezonun en yoğun dönemi nedeniyle Rus heyeti ve Rus basın mensupları için kısa sürede otel odası bulunamadı. Bu nedenle Anchorage'daki Alaska Havayolları Merkezi'nde geçici konaklama yeri ayarlandığı belirtildi. Ayarlanan geçici konaklama yeri sosyal medyada büyük tepki topladı.