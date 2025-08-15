Alaska hangi ülkeye ait, nerede? Trump ve Putin bugün görüşme gerçekleştirecek

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bugün kritik bir görüşme gerçekleştirilecek. İki liderin 4. kez gerçekleştireceği zirve Alaska'da yapılacak.

Trump ve Putin arasında gerçekleştirilecek olan görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı, nükleer stratejik ve bölgesel meselelerin ele alınması bekleniyor.

Vatandaşlar tarafından ise görüşmenin gerçekleştirileceği Alaska'nın hangi ülkeye ait olduğu ve nerede olduğu merak ediliyor.

ALASKA HANGİ ÜLKEYE AİT, NEREDE?

Alaska 18. yüzyılda Rus İmparatorluğu tarafından fethedilmiştir. Uzak bir mülkü sürdürmenin maliyeti ve lojistik zorluğu nedeniyle 1867 yılında 7.2 milyon dolara ABD'ye satılmıştır.

Günümüzde Alaska ABD'ye bağlı bir eyalettir. Alaksa ABD'nin kuzeybatı ucunda yer almaktadır. Alaska'nın kuzeyinde Arktik Okyanusu'nun Chukchi ve Beaufort Denizleri, güney ve güneybatısında ise Pasifik Okyanusu yer almaktadır. Alaska'nın doğusunda ise Kanada bulunuyor.

ALASKA YÜZ ÖLÇÜMÜ, NÜFUSU NE KADAR?

ABD'nin yüzölçümü bakımından en büyük eyaleti olan Alaska'da 2020 yılında yapılan nüfus sayımına göre 736 bin 81 kişi yaşamaktadır. Alaska'nın yüzölçümü ise 1.717,856 kilometre karedir.