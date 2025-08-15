Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Alaska hangi ülkeye ait, nerede? Trump ve Putin bugün görüşme gerçekleştirecek

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Alaska'da görüşme gerçekleştirecek. Görüşmeye saatler kala vatandaşlar tarafından Alaska'nın hangi ülkeye ait olduğu ve nerede olduğu gündeme geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Alaska hangi ülkeye ait, nerede? Trump ve Putin bugün görüşme gerçekleştirecek
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.08.2025
saat ikonu 17:33
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
saat ikonu 17:33

Başkanı ile Devlet Başkanı arasında bugün kritik bir görüşme gerçekleştirilecek. İki liderin 4. kez gerçekleştireceği zirve 'da yapılacak.

Trump ve Putin arasında gerçekleştirilecek olan görüşmede , stratejik ve bölgesel meselelerin ele alınması bekleniyor.

Vatandaşlar tarafından ise görüşmenin gerçekleştirileceği Alaska'nın hangi ülkeye ait olduğu ve nerede olduğu merak ediliyor.

Alaska hangi ülkeye ait, nerede? Trump ve Putin bugün görüşme gerçekleştirecek

ALASKA HANGİ ÜLKEYE AİT, NEREDE?

Alaska 18. yüzyılda Rus İmparatorluğu tarafından fethedilmiştir. Uzak bir mülkü sürdürmenin maliyeti ve lojistik zorluğu nedeniyle 1867 yılında 7.2 milyon dolara ABD'ye satılmıştır.

Alaska hangi ülkeye ait, nerede? Trump ve Putin bugün görüşme gerçekleştirecek

Günümüzde Alaska ABD'ye bağlı bir eyalettir. Alaksa ABD'nin kuzeybatı ucunda yer almaktadır. Alaska'nın kuzeyinde Arktik Okyanusu'nun Chukchi ve Beaufort Denizleri, güney ve güneybatısında ise Pasifik Okyanusu yer almaktadır. Alaska'nın doğusunda ise Kanada bulunuyor.

Alaska hangi ülkeye ait, nerede? Trump ve Putin bugün görüşme gerçekleştirecek

ALASKA YÜZ ÖLÇÜMÜ, NÜFUSU NE KADAR?

ABD'nin yüzölçümü bakımından en büyük eyaleti olan Alaska'da 2020 yılında yapılan nüfus sayımına göre 736 bin 81 kişi yaşamaktadır. Alaska'nın yüzölçümü ise 1.717,856 kilometre karedir.

ETİKETLER
#alaska
#vladimir putin
#rusya-ukrayna savaşı
#nükleer
#Abd
#Donald Trump
#Rusya
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.