 | Banu İriç

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump ve Putin buluşması için ilk dikkat çeken değerlendirme

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alaska'da gerçekleşen ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin buluşması için sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump ve Putin buluşması için ilk dikkat çeken değerlendirme
16.08.2025
16.08.2025
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip , Trump-Putin zirvesi için yaptığı ilk açıklamada Türkiye'nin barışın tesisi için hazır olduğunu vurguladı. Dünyanın gözünün üzerinde olduğu ve Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılmasının masada olduğu görüşme için değerlendirmelerde bulunan Erdoğan "yeni bir ivme" kazanıldığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump ve Putin buluşması için ilk dikkat çeken değerlendirme

"KALICI BARIŞIN TEMELİNİN ATILMASINI DİLİYORUZ"

Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde yer aldı:

"ABD Başkanı Sayın Trump ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin arasında Alaska’da gerçekleştirilen görüşmeler Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırmıştır.

Alaska Zirvesi’ni memnuniyetle karşılıyor, bu yeni sürecin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin de katılımıyla kalıcı barışın temelini atmasını diliyoruz.

Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır."

NİHAİ ANLAŞMAYA VARILAMADI

Trump ile Putin, dün Alaska'nın Anchorage kentinde 3 saat süren toplantı yapmış, ABD lideri önemli ilerlemeler kaydettiklerini ancak nihai anlaşmaya varamadıklarını duyurmuştu.

