SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Trump-Putin görüşmesinde kritik hata: Otel misafirleri gizli belgeleri buldu

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kritik zirvesinde kritik bir hata yapıldı. Trump'a ait belgeler, bir yazıcıda öylece unutuldu. Beyaz Saray, 'sadece bir öğle yemeği menüsü' diyerek açıklasa da unutulan kağıtlarda hangi detayların yer aldığı ortaya çıktı.

KAYNAK:
NYP
|
GİRİŞ:
17.08.2025
saat ikonu 10:44
|
GÜNCELLEME:
17.08.2025
saat ikonu 10:44

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı , geçtiğimiz günlerde 'nı sonlandırmak için bir araya geldi. Kritik zirve tüm dünya tarafından anbean takip edildi. 'nın Anchorage şehrinde gerçekleşen görüşmede, skandal bir hata yapıldığı ise çok sonra anlaşıldı. ABD lideri Trump'a ait belgelerin halka açık yazıcıda unutulduğu fark edildi.

Trump-Putin görüşmesinde kritik hata: Otel misafirleri gizli belgeleri buldu

OTEL MİSAFİLERİ FARK ETTİ

National Public Radio'nun (NPR) haberine göre, unutulan belgeler, otel misafirleri tarafından fark edildi. Belgelerde, hem ABD hem de Rusya heyetlerinde yer alan kişilerin adları, ABD'li yetkililere ait iletişim bilgileri ve görüşmeye dair protokol notları bulunuyordu. Ayrıca Rus lider Putin'in isminin "POO-tihn" olarak telaffuz edileceğine dair notlar vardı.

Trump-Putin görüşmesinde kritik hata: Otel misafirleri gizli belgeleri buldu

KİM NEREYE OTURACAK NE YİYECEKLER?

New York Post'un haberine göre, Trump ve Putin için hazırlanan fakat görüşmenin ardından iptal edilen öğle yemeği menüsüne dair de bilgiler bulunuyordu. Unutulan belgelerde kimin nereye oturacağına dair planlar vardı. Trump ve Putin masada birbirlerine karşı oturacaktı. Trump’ın yanında Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Hazine Bakanı Scott Bessent gibi isimler bulunurken, Putin’in yanında ise Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un oturması planlandı. Fakat yemek iptal edildi. İptal edilen yemekte liderler, salata, fileto biftek, halibut olympia ve crème brûlée tatlısı yiyecekti.

Trump-Putin görüşmesinde kritik hata: Otel misafirleri gizli belgeleri buldu

TRUMP'TAN PUTİN'E HEDİYE

Gizli belgelerde dikkat çeken bir başka detay ise Trump’ın Putin’e vereceği hediyeydi. Buna göre Trump, ABD'nin sembollerinden biri olan ‘Kel Kartal’ figürlü bir heykeli Rus lider için hazırlatmıştı.

Trump-Putin görüşmesinde kritik hata: Otel misafirleri gizli belgeleri buldu

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray, unutulan belgelerin ifşa olmasının ardından yaptığı açıklamada, ''Sadece bir öğle yemeği menüsü'' dese de güvenlik ihlalleri iddiaları ortaya çıktı. Bu kritik hata ABD'de eleştirileri de beraberinde getirdi. UCLA Hukuk Fakültesi’nden uzmanı Prof. Jon Michaels, durumu ‘profesyonel bir zaaf’ olarak değerlendirerek, “Bu, yönetimin dikkatsizliğinin ve beceriksizliğinin başka bir göstergesi. Yazıcılarda evrak bırakılmaz. Bu kadar basit” dedi.

