Trump-Putin görüşmesinde kritik hata: Otel misafirleri gizli belgeleri buldu

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için bir araya geldi. Kritik zirve tüm dünya tarafından anbean takip edildi. Alaska'nın Anchorage şehrinde gerçekleşen görüşmede, skandal bir hata yapıldığı ise çok sonra anlaşıldı. ABD lideri Trump'a ait belgelerin halka açık yazıcıda unutulduğu fark edildi.

OTEL MİSAFİLERİ FARK ETTİ

National Public Radio'nun (NPR) haberine göre, unutulan belgeler, otel misafirleri tarafından fark edildi. Belgelerde, hem ABD hem de Rusya heyetlerinde yer alan kişilerin adları, ABD'li yetkililere ait iletişim bilgileri ve görüşmeye dair protokol notları bulunuyordu. Ayrıca Rus lider Putin'in isminin "POO-tihn" olarak telaffuz edileceğine dair notlar vardı.

KİM NEREYE OTURACAK NE YİYECEKLER?

New York Post'un haberine göre, Trump ve Putin için hazırlanan fakat görüşmenin ardından iptal edilen öğle yemeği menüsüne dair de bilgiler bulunuyordu. Unutulan belgelerde kimin nereye oturacağına dair planlar vardı. Trump ve Putin masada birbirlerine karşı oturacaktı. Trump’ın yanında Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Hazine Bakanı Scott Bessent gibi isimler bulunurken, Putin’in yanında ise Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un oturması planlandı. Fakat yemek iptal edildi. İptal edilen yemekte liderler, salata, fileto biftek, halibut olympia ve crème brûlée tatlısı yiyecekti.

TRUMP'TAN PUTİN'E HEDİYE

Gizli belgelerde dikkat çeken bir başka detay ise Trump’ın Putin’e vereceği hediyeydi. Buna göre Trump, ABD'nin sembollerinden biri olan ‘Kel Kartal’ figürlü bir heykeli Rus lider için hazırlatmıştı.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray, unutulan belgelerin ifşa olmasının ardından yaptığı açıklamada, ''Sadece bir öğle yemeği menüsü'' dese de güvenlik ihlalleri iddiaları ortaya çıktı. Bu kritik hata ABD'de eleştirileri de beraberinde getirdi. UCLA Hukuk Fakültesi’nden ulusal güvenlik uzmanı Prof. Jon Michaels, durumu ‘profesyonel bir zaaf’ olarak değerlendirerek, “Bu, yönetimin dikkatsizliğinin ve beceriksizliğinin başka bir göstergesi. Yazıcılarda evrak bırakılmaz. Bu kadar basit” dedi.