Kara Kuvvetleri ihalelerine soruşturma! 23 milyon TL'lik kamu zararı: Çok sayıda gözaltı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturmada; askeri yük ve yolcu taşımacılığına ilişkin ihalelerde milyonlarca liralık kamu zararına yol açıldığı öne sürüldü.

23 MİLYON TL'LİK KAMU ZARARI

2019 ile 2024 yılları arasında gerçekleştirilen toplam 18 ihaleyle ilgili yapılan incelemelerde, yaklaşık 23 milyon 578 bin TL tutarında kamu zararının oluştuğu iddia edildi.

20 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmada, ihalelere fesat karıştırıldığı ve rüşvet alınıp verildiği iddiaları üzerine 6’sı asker, 14’ü sivil olmak üzere toplam 20 kişi hakkında gözaltına alındı. 1 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü bildirildi.