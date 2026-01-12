Emekli promosyonu rakamları çıldırdı: Ocak 2026 için en yüksek banka promosyonu belli oldu!

Emeklilerin bir bankadan promosyon alabilmesi için o bankaya emekli maaşını taşıması ve maaşını bu bankadan çekmeyi taahhüt etmesi gerekiyor. Emekliye her 6 ayda bir enflasyon maaş farkı hesaplandığı için bankalar emeklileri müşteri olarak kazanmak istiyor. Yaklaşık 16,5 milyon emekli vatandaşın olduğu bu pazarda yarış kızışıyor.

