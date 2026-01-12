Emekli promosyonu rakamları çıldırdı: Ocak 2026 için en yüksek banka promosyonu belli oldu!

Kategoriler
En düşük emekli maaşı 20 bin liraya çekildikten sonra tüm bankalarda emekli maaş promosyonu hesapları değişti. Kamu ve özel bankalar da ocak ayı itibarıyla promosyon miktarlarını güncellemeye başladı. Bazı bankalarda emekli promosyonu 31 bin liraya kadar yükseldi. Peki hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? İşte güncel rakamlar...
Emeklilerin bir bankadan promosyon alabilmesi için o bankaya emekli maaşını taşıması ve maaşını bu bankadan çekmeyi taahhüt etmesi gerekiyor. Emekliye her 6 ayda bir enflasyon maaş farkı hesaplandığı için bankalar emeklileri müşteri olarak kazanmak istiyor. Yaklaşık 16,5 milyon emekli vatandaşın olduğu bu pazarda yarış kızışıyor.
Emekli maaşını taşıyanlara 25.000 TL’ye varan promosyon
50.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli ihtiyaç kredisi
25.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli nakit avans
EFT/Havale: Ücretsiz
Aidatsız kredi kartı
ATM: 5.323 | Şube: 875
Emekli maaşını taşıyana 28.000 TL’ye varan promosyon
25.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli %2,99 faizli kredi
EFT/Havale: Dijital kanallarda ücretsiz
Aidatsız kredi kartı
ATM: 226 | Şube: 59
50.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %1,99 faizli kredi
500.000 TL’ye kadar %3,49’dan başlayan kredi
EFT/Havale: Ücretsiz
Aidatsız kredi kartı
ATM: 5.335 | Şube: 1
Emeklilere 27.000 TL’ye varan promosyon
65.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli kredi
25.000 TL’ye kadar %0 faizli nakit avans
EFT/Havale: Ücretsiz
ATM: 2.500 | Şube: 250
50.000 TL’ye kadar 24 ay vadeli %2,79 faizli kredi
50.000 TL’ye kadar %0 faizli Süper Ek Hesap
Aidatsız kredi kartı
EFT/Havale: Ücretsiz
ATM: 8.115 | Şube: 32
Emekli maaşını taşıyana / taahhüt yenileyene 30.000 TL’ye varan promosyon
60.000 TL’ye kadar %0 faizli nakit fırsatı
100.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli %0,99 faizli kredi
EFT/Havale: Ücretsiz
ATM: 5.000 | Şube: 710
125.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli %2,99 faizli masrafsız ihtiyaç kredisi
Masrafsız bankacılık
EFT/Havale: Ücretsiz
Aidatsız kredi kartı
ATM: 4.300 | Şube: 466
Emekli maaşını taşıyanlara 31.000 TL’ye varan promosyon
60.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli kredi
25.000 TL’ye kadar %0 faizli taksitli nakit avans
EFT/Havale: Ücretli
ATM: 2.993 | Şube: 444
Emekli maaşını taşıyana 27.000 TL promosyon + 3.000 TL nakit
Sınırsız Hesap ile %43’e varan günlük mevduat faizi
Yapı Kredi Asistans hizmetleri
EFT/Havale: Ücretli
ATM: 5.855 | Şube: 780
Oksijen Hesap ile ilk 100 gün %45 faiz
Vade bozulmadan para çekme imkânı
EFT/Havale: Ücretsiz
ATM: 69 | Şube: 52
SGK emeklilerine 24.000 TL’ye varan promosyon
30.000 TL’ye kadar %0 faizli ek hesap
25.000 TL’ye kadar %0 faizli taksitli nakit avans
EFT/Havale: Ücretsiz
ATM: 6.501 | Şube: 1.146
125.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli %2,99 faizli kredi
25.000 TL’ye kadar %0 faizli taksitli nakit avans
EFT/Havale: Ücretsiz
ATM: 7.650 | Şube: 456
12.000 TL’ye varan emekli promosyonu
5.000 TL Bankkart Lira
Havale ücretsiz, EFT ücretli
ATM: 20.000 | Şube: 1.745
TROY kart ile eğitim harcamalarında 5 taksit
Yılda 2.400 TL’ye varan iade fırsatı
EFT/Havale: Ücretsiz
ATM: 20.001 | Şube: 92
50.000 TL’ye kadar 18 ay vadeli alışveriş kredisi
Ücretsiz EFT/Havale
Aidatsız kredi kartı: Yok
ATM: 6.476 | Şube: 1
Emekli maaşını taşıyana 12.000 TL’ye varan promosyon
İlk yıl kredi kartı aidatı yok
EFT/Havale: Ücretsiz
ATM: 7.264 | Şube: 174
SGK emeklilerine 12.000 TL’ye varan promosyon
EFT/Havale: Ücretsiz
ATM: 4.075 | Şube: 1.032
500.000 TL’ye kadar %3,69’dan başlayan kredi
5.000 TL %0 faizli kolay nakit
EFT/Havale: Ücretli
Aidatsız kredi kartı: Yok
ATM: 501 | Şube: 15
%3,59’dan başlayan faiz oranlarıyla kredi
EFT/Havale: Ücretsiz
Aidatsız kredi kartı
ATM: 188 | Şube: 65