Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Emekli promosyonu rakamları çıldırdı: Ocak 2026 için en yüksek banka promosyonu belli oldu!

Ocak 12, 2026 11:08
1
emekli maaş promosyonu

En düşük emekli maaşı 20 bin liraya çekildikten sonra tüm bankalarda emekli maaş promosyonu hesapları değişti. Kamu ve özel bankalar da ocak ayı itibarıyla promosyon miktarlarını güncellemeye başladı. Bazı bankalarda emekli promosyonu 31 bin liraya kadar yükseldi. Peki hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? İşte güncel rakamlar...

2
emekli banka promosyonu

Emeklilerin bir bankadan promosyon alabilmesi için o bankaya emekli maaşını taşıması ve maaşını bu bankadan çekmeyi taahhüt etmesi gerekiyor. Emekliye her 6 ayda bir enflasyon maaş farkı hesaplandığı için bankalar emeklileri müşteri olarak kazanmak istiyor. Yaklaşık 16,5 milyon emekli vatandaşın olduğu bu pazarda yarış kızışıyor.
 

3
Garanti BBVA emekli promosyonu

Garanti BBVA emekli promosyonu

Emekli maaşını taşıyanlara 25.000 TL’ye varan promosyon

50.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli ihtiyaç kredisi

25.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli nakit avans

EFT/Havale: Ücretsiz

Aidatsız kredi kartı

ATM: 5.323 | Şube: 875
 

4
ING

ING

Emekli maaşını taşıyana 28.000 TL’ye varan promosyon

25.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli %2,99 faizli kredi

EFT/Havale: Dijital kanallarda ücretsiz

Aidatsız kredi kartı

ATM: 226 | Şube: 59
 

5
GetirFinans

GetirFinans

50.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %1,99 faizli kredi

500.000 TL’ye kadar %3,49’dan başlayan kredi

EFT/Havale: Ücretsiz

Aidatsız kredi kartı

ATM: 5.335 | Şube: 1
 

6
DenizBank

DenizBank

Emeklilere 27.000 TL’ye varan promosyon

65.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli kredi

25.000 TL’ye kadar %0 faizli nakit avans

EFT/Havale: Ücretsiz

ATM: 2.500 | Şube: 250

 

7
ON Dijital Bankacılık

ON Dijital Bankacılık

50.000 TL’ye kadar 24 ay vadeli %2,79 faizli kredi

50.000 TL’ye kadar %0 faizli Süper Ek Hesap

Aidatsız kredi kartı

EFT/Havale: Ücretsiz

ATM: 8.115 | Şube: 32
 

8
Akbank

Akbank

Emekli maaşını taşıyana / taahhüt yenileyene 30.000 TL’ye varan promosyon

60.000 TL’ye kadar %0 faizli nakit fırsatı

100.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli %0,99 faizli kredi

EFT/Havale: Ücretsiz

ATM: 5.000 | Şube: 710
 

9
Enpara.com

Enpara.com

125.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli %2,99 faizli masrafsız ihtiyaç kredisi

Masrafsız bankacılık

EFT/Havale: Ücretsiz

Aidatsız kredi kartı

ATM: 4.300 | Şube: 466
 

10
QNB

QNB

Emekli maaşını taşıyanlara 31.000 TL’ye varan promosyon

60.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli kredi

25.000 TL’ye kadar %0 faizli taksitli nakit avans

EFT/Havale: Ücretli

ATM: 2.993 | Şube: 444
 

11
Yapı Kredi

Yapı Kredi

Emekli maaşını taşıyana 27.000 TL promosyon + 3.000 TL nakit

Sınırsız Hesap ile %43’e varan günlük mevduat faizi

Yapı Kredi Asistans hizmetleri

EFT/Havale: Ücretli

ATM: 5.855 | Şube: 780
 

12
Odeabank

Odeabank

Oksijen Hesap ile ilk 100 gün %45 faiz

Vade bozulmadan para çekme imkânı

EFT/Havale: Ücretsiz

ATM: 69 | Şube: 52

 

13
İş Bankası

İş Bankası

SGK emeklilerine 24.000 TL’ye varan promosyon

30.000 TL’ye kadar %0 faizli ek hesap

25.000 TL’ye kadar %0 faizli taksitli nakit avans

EFT/Havale: Ücretsiz

ATM: 6.501 | Şube: 1.146
 

14
TEB

TEB

125.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli %2,99 faizli kredi

25.000 TL’ye kadar %0 faizli taksitli nakit avans

EFT/Havale: Ücretsiz

ATM: 7.650 | Şube: 456
 

15
Ziraat Bankası

Ziraat Bankası

12.000 TL’ye varan emekli promosyonu

5.000 TL Bankkart Lira

Havale ücretsiz, EFT ücretli

ATM: 20.000 | Şube: 1.745

 

16
Vakıf Katılım

Vakıf Katılım

TROY kart ile eğitim harcamalarında 5 taksit

Yılda 2.400 TL’ye varan iade fırsatı

EFT/Havale: Ücretsiz

ATM: 20.001 | Şube: 92
 

17
Hayat Finans

Hayat Finans

50.000 TL’ye kadar 18 ay vadeli alışveriş kredisi

Ücretsiz EFT/Havale

Aidatsız kredi kartı: Yok

ATM: 6.476 | Şube: 1

 

18
Ziraat Katılım

Ziraat Katılım

Emekli maaşını taşıyana 12.000 TL’ye varan promosyon

İlk yıl kredi kartı aidatı yok

EFT/Havale: Ücretsiz

ATM: 7.264 | Şube: 174
 

19
Halkbank

Halkbank

SGK emeklilerine 12.000 TL’ye varan promosyon

EFT/Havale: Ücretsiz

ATM: 4.075 | Şube: 1.032

 

20
Aktif Bank (N Kolay)

Aktif Bank (N Kolay)

500.000 TL’ye kadar %3,69’dan başlayan kredi

5.000 TL %0 faizli kolay nakit

EFT/Havale: Ücretli

Aidatsız kredi kartı: Yok

ATM: 501 | Şube: 15
 

21
HSBC

HSBC

%3,59’dan başlayan faiz oranlarıyla kredi

EFT/Havale: Ücretsiz

Aidatsız kredi kartı

ATM: 188 | Şube: 65

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.