Bir tabelaya asılı 5 kesik kafa bulundu! Bir de not yazıyordu

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da yer alan Manavi bölgesinde bulunan Puerto Lopez sahilinde bir tabelaya asılı kesik 5 insan kafası bulundu. Tabelada ise bir de not vardı ve ''Hepiniz aynı şekilde öleceksiniz'' yazıyordu. Tehdit mesajında çete üyelerinin bölgedeki esnaf ve vatandaşların "koruma" için haraç istediği görülüyor.

ÇETE SAVAŞLARI HÜKÜM SÜRÜYOR

Dailymail'in haberine göre, aralık ayında dokuz kişinin öldürüldüğü ve çete savaşlarının hüküm sürdüğü bölgede kesik kafaların bulunmasından sonra olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uyuşturucu ticaretinin ana hatları olan Kolombiya ve Peru arasında yer alan Ekvador, Meksikalı ve Kolombiyalı karteller arasındaki şiddet olaylarıyla anılıyor.

Ekvador lideri Daniel Noboa, uyuşturucu tacirleri ve çetelere savaş başlatmış ve 18 milyon kişinin yaşadığı ülkede 4600'den fazla cinayet işlenmişti.