 Berrak Arıcan Baş

Bir tabelaya asılı 5 kesik kafa bulundu! Bir de not yazıyordu

Ekvador'da turistlerin uğrak noktası Manavi'de korkunç bir olay yaşandı. Puerto Lopez sahilinde kesik 5 insan kafası bulundu.

12.01.2026
12.01.2026
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da yer alan Manavi bölgesinde bulunan Puerto Lopez sahilinde bir tabelaya asılı kesik 5 insan kafası bulundu. Tabelada ise bir de not vardı ve ''Hepiniz aynı şekilde öleceksiniz'' yazıyordu. Tehdit mesajında çete üyelerinin bölgedeki esnaf ve vatandaşların "koruma" için haraç istediği görülüyor.

Bir tabelaya asılı 5 kesik kafa bulundu! Bir de not yazıyordu

ÇETE SAVAŞLARI HÜKÜM SÜRÜYOR

Dailymail'in haberine göre, aralık ayında dokuz kişinin öldürüldüğü ve çete savaşlarının hüküm sürdüğü bölgede kesik kafaların bulunmasından sonra olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uyuşturucu ticaretinin ana hatları olan Kolombiya ve Peru arasında yer alan Ekvador, Meksikalı ve Kolombiyalı karteller arasındaki şiddet olaylarıyla anılıyor.

Bir tabelaya asılı 5 kesik kafa bulundu! Bir de not yazıyordu

Ekvador lideri Daniel Noboa, uyuşturucu tacirleri ve çetelere savaş başlatmış ve 18 milyon kişinin yaşadığı ülkede 4600'den fazla cinayet işlenmişti.

#Dünya
