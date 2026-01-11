Düğün evinde tüp faciası: Gelin ve damat dahil çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Kategoriler
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düğün günü yaşanan facia yürekleri dağladı. Geo News'ün haberine göre polis ekipleri, düğün yapılan evdeki tüpün patladığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Polis, patlamada ilk belirlemelere göre gelin ve damat ile 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 9 yaralının hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Düğün evinin yıkılması sonucu enkaz altında kalanların olduğu, patlama sebebiyle çevredeki en az 4 evin hasar gördüğü bildirildi.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.