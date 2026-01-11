Düğün evinde tüp faciası: Gelin ve damat dahil çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düğün günü yaşanan facia yürekleri dağladı. Geo News'ün haberine göre polis ekipleri, düğün yapılan evdeki tüpün patladığı ihbarı üzerine harekete geçti.

GELİN VE DAMAT DA HAYATINI KAYBETTİ

Polis, patlamada ilk belirlemelere göre gelin ve damat ile 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 9 yaralının hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR

Düğün evinin yıkılması sonucu enkaz altında kalanların olduğu, patlama sebebiyle çevredeki en az 4 evin hasar gördüğü bildirildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.