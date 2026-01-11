Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
 Berrak Arıcan Baş

Düğün evinde tüp faciası: Gelin ve damat dahil çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düğün evinde tüp patlaması sonucu gelin de damadın da aralarında bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.01.2026
saat ikonu 12:43
|
GÜNCELLEME:
11.01.2026
saat ikonu 12:43

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düğün günü yaşanan facia yürekleri dağladı. Geo News'ün haberine göre polis ekipleri, düğün yapılan evdeki tüpün patladığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Düğün evinde tüp faciası: Gelin ve damat dahil çok sayıda kişi hayatını kaybetti

GELİN VE DAMAT DA HAYATINI KAYBETTİ

Polis, patlamada ilk belirlemelere göre gelin ve damat ile 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 9 yaralının hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Düğün evinde tüp faciası: Gelin ve damat dahil çok sayıda kişi hayatını kaybetti

ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR

Düğün evinin yıkılması sonucu enkaz altında kalanların olduğu, patlama sebebiyle çevredeki en az 4 evin hasar gördüğü bildirildi.

Düğün evinde tüp faciası: Gelin ve damat dahil çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

