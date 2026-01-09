Evin bodrumu korku filminin gerçeğe dönmüş hali gibi: Yüzlerce insan kafatası ve kemiği bulundu

Pensilvanya'da hayatını idame ettiren 34 yaşındaki Jonathan Gerlach'ın evinin bodrum katından insan kafatasları, uzun kemikler, mumyalanmış ayaklar, çürüyen gövdeler çıktı. Evin bodrumunda ayrı bir depoda saklanan çok sayıda insan kalıntısı herkesi dehşete düşürdü.

BAZI KEMİKLER ASILI KAFASTALARI İSE RAFTAYDI

Delaware Bölge Savcısı Tanner Rouse, çok sayıda kemik bulunduğunu, kime ait olduklarını, nereden geldiklerini araştırdıklarını belirtti. Dedektiflerin adeta 'gerçek hayata dönmüş bir korku filmine' şahit olduklarını söyleyen Rouse, kemiklerin bazılarının 200 yıllık olduğunu bazılarının ise çok daha yeni olduğunu ifade etti. Kemiklerin bazılarının asılı bazılarının bir araya toplanmış olduğunu belirten Rouse, kafataslarının ise rafta durduğunu anlattı.

KEMİKLERİ TOPLARKEN YAKALANDI

Yetkililer Gerlach'ın tutuklandığını, kemiklerin en az 26 türbe ve mezardan çalındığını, Mount Moriah Mezarlığı'ndaki hırsızlık olayının ardından dehşet dolu bodrum katını bulduklarını açıkladı. Bu sonuca ulaşmalarında Philadelphia'nın banliyölerindeki terk edilmiş bir mezarlığın yakınında, bir arabanın arka koltuğunda görünen kemiklerin ve kafataslarının da etkili olduğu bildirildi.

Polisin açıklamasına göre, zanlı mezarlıktan ayrılırken elinde bir levye ile arabasına doğru yürürken tutuklandı. Ayrıca, içinde polis memurlarının iki küçük çocuğun mumyalanmış kalıntılarını, üç kafatasını ve diğer kemikleri bulduğu bir çuval da vardı. Polisin açıklamasına göre, Gerlach müfettişlere yaklaşık 30 adet insan kalıntısı aldığını ve çaldığı mezarları gösterdiğini söyledi.

TOPLAM 500 SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

Kendisine, cesede kötü muamele ve çalıntı mal kabul etme suçlarından her biri için 100 olmak üzere toplam 500 suçlama yöneltildi. Bunlar arasında kamu anıtına saygısızlık, kutsal bir nesneye saygısızlık, tarihi bir mezarlığa saygısızlık, hırsızlık, izinsiz giriş ve gasp suçlarından da çok sayıda suçlama yöneltildi.

Ayrıca mala zarar verme suçundan da yargılanan 34 yaşındaki Gerlach, 1 milyon dolarlık kefaletle gözaltında tutuluyor.

Dailymail'in haberine göre polis, Gerlach'ın 1855 mezarlığındaki anıt mezarları ve yer altı mahzenlerini hedef aldığını iddia etti.

KEMİK VE KAFATASLARINI SATAN GRUBUN ÜYESİ

İddialara göre, 'İnsan Kemikleri ve Kafatası Satış Grubu' adlı bir Facebook grubunun üyesiydi. Grupta, bir kafatasıyla birlikte fotoğrafı paylaşıldığı bildiriliyor, ancak kalıntıların herhangi birini satıp satmadığı belirsiz.

Yeadon Polis Şefi Henry Giammarco, olayı kariyerinde gördüğü en rahatsız edici vakalardan biri olarak nitelendirdi.