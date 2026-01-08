Menü Kapat
TGRT Haber
Henüz 24 yaşında demans yüzünden hayatını kaybetti, beynini bağışladı

İngiltere'nin Norfolk bölgesinde bulunan Dereham'da yaşayan Andre Yarham, 24 yaşında demans nedeniyle hayatını kaybetti. Yarham, ölmeden önce beynini bilime bağışladı.

Henüz 24 yaşında demans yüzünden hayatını kaybetti, beynini bağışladı
Andre Yarham, 22 yaşında demans hastalığına yakalandı. Annesi Samantha Fairbairn, ilk kez demans hastalığını unutkanlık ve uygunsuz davranışları dolayısıyla fark ettiklerini söyledi. Doktora gitmesiyle Yarham'a 22 yaşında frontotemporal demans (FTD) teşhisi kondu. Bu, protein mutasyonundan kaynaklanan nadir görülen bir demans türü.

Henüz 24 yaşında demans yüzünden hayatını kaybetti, beynini bağışladı

BEYİNDE OLAĞANDIŞI KÜÇÜLME

Anne Fairbairn, başlarda oğlunun giderek daha fazla şeyi unutmaya başladığını anlattı, tarama sonuçlarında beyninde olağandışı bir küçülme olduğu ortaya çıktı.

BBC'ye açıklamalarda bulunan anne Fairbairn, 'acımasız hastalık' olarak adlandırdığı bu durumdan dolayı ailelerin zarar görmesini önlemek için oğlunun beynini araştırma amacıyla bağışlamayı seçtiğini anlattı. Fairbairn "Eğer bu gelecekte bir ailenin sevdikleriyle birkaç yıl daha geçirmesine yardımcı olabilirse, buna değer" dedi.

Oğlunun muhtemelen en genç hastalardan biri olduğunu söyleyen Fairbairn, hastalığın yaş gözetmediğini belirtti.

Henüz 24 yaşında demans yüzünden hayatını kaybetti, beynini bağışladı

YÜRÜYEMEMEYE BAŞLADI, KONUŞMA YETENEĞİNİ KAYBETTİ

Yarham, bakımı ailesinin başa çıkamayacağı kadar zorlaştıktan sonra geçen yıl eylülde bir bakım evine yerleştirildi ve bir aydan biraz fazla süre sonra tekerlekli sandalyeye bağımlı hale geldi.

Ölümünden bir ay önce konuşma yeteneğini kaybetti ve sadece sesler çıkarıyordu. Ancak annesi, "kişiliğini, mizah anlayışını, kahkahasını ve gülümsemesini" sonuna kadar koruduğunu söyledi. Yarham 27 Aralık'ta öldü ve beyni araştırma için Addenbrooke Hastanesi'ne bağışlandı.

Fairbairn, "Demans çok, çok acımasız bir hastalık. Ve bunu kimseye dilemem. Kanser hastaları radyoterapi ya da kemoterapi görerek iyileşebilir ve hayatlarına anlam dolu şekilde devam edebilir. Demans hastaları içinse hiçbir seçenek yok.'' dedi.

