Dünya
'Şüpheli nesne' Trump'a dolambaçlı rota izlettirdi! Air Force One uçağı ise adeta saklandı

ABD Başkanı Donald Trump, konvoyuyla beraber Florida'daki havalimanına giderken dolambaçlı bir rota izlemek zorunda kaldı. Trump'ın yol güzergahında 'şüpheli bir nesne' tespit edildi. Ayrıca Air Force One uçağının yeri değiştirildi, ışıkları ise kapatıldı adeta uçak saklandı

'Şüpheli nesne' Trump'a dolambaçlı rota izlettirdi! Air Force One uçağı ise adeta saklandı
ABD Başkanı Donald Trump, Florida'da bulunan Palm Beach Uluslararası Havalimanı'na gitmek için konvoyuyla beraber yola çıktı. Fakat belirlenen yol güzergahı değişti. Trump ve ekibi, 10 dakikalık yolu şehir içinde dolambaçlı bir rota ile tamamladı.

'Şüpheli nesne' Trump'a dolambaçlı rota izlettirdi! Air Force One uçağı ise adeta saklandı

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın Palm Beach Uluslararası Havalimanı'na varışı öncesinde yapılan güvenlik taramaları sırasında "şüpheli nesne" tespit edildiğini belirtti.

Nesnenin ne olduğuna ilişkin bilgi vermeyen Leavitt, "Daha ayrıntılı bir inceleme yapılması gerekti ve başkanlık konvoyunun güzergahı buna göre değiştirildi." ifadesini kullandı.

GİZLİ SERVİSTEN İLK AÇIKLAMA

ABD Gizli Servisi Sözcüsü Anthony Guglielmi de ikinci güzergahın tedbir amaçlı olduğunu ve söz konusu değişikliğin "standart protokol" kapsamında uygulandığını kaydetti.

Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinden yerel saatle 18.20'de ayrıldığı ve normalde yaklaşık 10 dakika süren havaalanına yolculuğu için şehir içinde dolambaçlı bir rota izlediği aktarıldı.

'Şüpheli nesne' Trump'a dolambaçlı rota izlettirdi! Air Force One uçağı ise adeta saklandı

ÇARPIŞMA RİSKİ YAŞANDI

Yol boyunca motosikletli polislerin konvoy için güvenlik hattı oluşturduğu, bu sırada Trump'a eşlik eden araçların çarpışma riski yaşadığı belirtildi.

Ayrıca, Air Force One uçağının, havaalanında her zamankinden farklı bir noktaya park edildiği ve dış ışıklarının kapalı tutulduğu kaydedildi.

