İran'dan Trump'a rest: Savaşa da hazırız, diyaloğa da

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'a resti çekti. Bakan Arakçi, "Savaşa da hazırız, diyaloğa da" dedi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.01.2026
saat ikonu 10:44
|
GÜNCELLEME:
12.01.2026
saat ikonu 11:56

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle halk sokağa döküldü. 15 gündür dinmeyen protestolarda 500'den fazla kişi hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'da can kayıplarının artması durumunda ''Vururuz'' diyerek tehditler savurdu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise "Savaşa da hazırız, diyaloğa da" diyerek resti çekti.

İran'dan Trump'a rest: Savaşa da hazırız, diyaloğa da

Arakçi, Trump'ın protestoların kanlı bir hal alması durumunda Tahran'a yönelik askeri müdahale uyarısının, protestocuları ve güvenlik güçlerini hedef alan "teröristleri" ve yabancı müdahaleyi motive edeceğini söyledi.

Arakçi, "İran'daki son günlerde meydana gelen terör eylemlerinde ABD ve İsrail’in müdahalesine dair çok sayıda belge ve kanıta sahibiz." dedi.

BATILI ÜLKELERE SERT TEPKİ

"Batılı ülkeler, teröristleri kınamak yerine polis güçlerimizi kınıyor" diyen Arakçi, "Bunlar, Gazze’de 70 binden fazla kişinin katledilmesini ve ABD ile İsrail tarafından binin üzerinde İran vatandaşının öldürülmesini kınamayan ülkelerdir. Ancak bugün İran'daki teröristleri desteklemektedirler." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin savaş istemediğini dile getiren Arakçi, "İran savaşa hazırdır ve önleyici bir savaş gündemimizde yok. Müzakereye de hazırız. Ancak adil, eşit haklara dayalı ve karşılıklı saygı çerçevesinde bir müzakere olmalıdır." şeklinde konuştu.

İran'dan Trump'a rest: Savaşa da hazırız, diyaloğa da

Arakçi, ülkedeki internet kesintisi hakkında da bilgi verdi. İranlı bakan, “Güvenlik yetkilileriyle koordineli şekilde internet servisinin yeniden sağlanacak” ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN İRAN'A TEHDİTLERİ

İran’ın olası ABD saldırılarına karşılık verme uyarısını da değerlendiren Trump, "Eğer bunu yaparlarsa, daha önce hiç görmedikleri düzeyde bir karşılık veririz. Buna inanmakta zorlanırlar. Elimde son derece güçlü seçenekler var. Yani böyle bir adım atılırsa, çok ama çok güçlü bir şekilde karşılık bulur" dedi. Trump, "Sizce İran uyarılarınızı ciddiye alıyor mu?" sorusuna ise, "Bence evet" cevabını verdi.

İran'dan Trump'a rest: Savaşa da hazırız, diyaloğa da

ELON MUSK'IN STARLİNK UYDULARI İNTERNET SAĞLAYABİLİR

İran’a internet erişimi sağlamak için bölgeye Starlink uydularını gönderme planının olup olmadığı sorulan Trump, "Bu konuyu da ele alacağız. Mümkün olursa internet erişimi sağlayabiliriz" dedi. Bu konuyu Elon Musk ile ele alacağını belirten Trump, "Bildiğiniz gibi kendisi bu tür konularda oldukça yetkin. Çok güçlü bir şirketi var. Dolayısıyla Elon Musk’la konuşmamız mümkün. Hatta sizinle görüşmem biter bitmez onu aramayı planlıyorum" ifadelerini kullandı.

İran'dan Trump'a rest: Savaşa da hazırız, diyaloğa da

İRAN'DA NELER OLUYOR?

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

İran'dan Trump'a rest: Savaşa da hazırız, diyaloğa da

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 10 Ocak'ta (gösterilerin 14. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 116 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 600'ü aşkın kişinin yaralandığını, 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti. İran'dan gelen bilgilere göre ise hayatını kaybedenlerin sayısı 500'ü aştı.

İran'dan Trump'a rest: Savaşa da hazırız, diyaloğa da
