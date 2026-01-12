Trump kendini 'Venezuela'nın Geçici Başkanı' ilan etti, böyle duyurdu

Venezuela'ya karşı saldırı emri verip, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i alıkoyan ABD Başkanı Donald Trump son hamlesiyle dikkatleri üzerine çekti. Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımla kendini 'Venezuela Geçici Başkanı' olarak nitelendirdi.

"2026 Ocak itibarıyla görevde" ifadesinin bulunduğu görselde başkan yardımcısı da JD Vance olarak yer aldı.

Maduro'nun alıkonmasının ardından ise Venezuela'da yardımcısı Delcy Rodriguez yerine geçti. Yüksek Mahkeme, Rodriguez'i 'geçici başkan' olarak atadı. Fakat Trump bu durumdan pek de memnun olmadı ve Rodriguez'i de tehdit ederek "iş birliği yapmaması durumunda" durumunun Maduro'nunkinden "daha kötü olabileceğini" söyledi.

VENEZUELA'DA NELER OLDU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.