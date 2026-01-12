Yeni bir oyuncu ile futbolcu aşkı daha! Türkü Su Demirel ile kaleci Emre Bilgin birlikte görüntülendi

Kader Oyunları, Muhteşem İkili, Maraşlı ve Son Nefesime Kadar gibi dizilerde rol alan Türkü Su Demirel, Beşiktaş'ta forma giyen Emre Bilgin ile görüntülendi.

TÜRKÜ SU DEMİREL İLE EMRE BİLGİN BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİ

Adı rapçi Çakal ile anılan oyuncu Türkü Su Demirel, Beşiktaş’ta forma giyen genç kaleci Emre Bilgin’le görüntülendi. İkili önceki gün sabaha karşı saat 05.00’te Kuruçeşme’de objektife yansıdı. Kol kola bir mekâna giren çift, o sırada patlayan flaşlarla büyük şaşkınlık yaşadı.

Emre Bilgin görüntülenmemek için şapkasıyla yüzünü saklamaya çalışsa da başarılı olamadı. Bilgin ile Türkü Su Demirel, muhabirlerin “İlişkiniz hayırlı olsun” sözleri karşısında “Teşekkür ederiz, iyi akşamlar” demekle yetindi.