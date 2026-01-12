Erich von Däniken hayatını kaybetti

İsviçreli yazar Erich von Däniken, 90 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberi ailesi ve yakın çevresi tarafından doğrulandı.

ERICH VON HAYATINI KAYBETTİ

1935 yılında İsviçre’de doğan von Däniken, yayınladığı kitaplarla dünya çapında ün kazandı. Kitaplarında daha çok antik çağlara ait mimari yapılar, mitolojik anlatılara yer verirken eserleri 30'dan fazla dile çevrildi.

Von Daniken'in 10 Ocak 2026'da İsviçre'de bir hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Ölüm nedeni hakkında ayrıntılı bir açıklama yapılmazken, resmi internet sitesinde çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı.