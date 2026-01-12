Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri'ni kazananlar belli oldu! Kırmızı halıda ünlüler geçidi yaşandı

Bu yıl 83'üncüsü düzenlenen Altın Küre'de (Golden Globe) kazananlar belli oldu. Sinema ve televizyon dünyasının merakla beklediği ödül törenine Paul Thomas Anderson imzalı “One Battle After Another” filmi ve televizyon kategorisinde "The Pitt", "The Studio" ve "Adolescence" dizileri öne çıktı.

Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri'ni kazananlar belli oldu! Kırmızı halıda ünlüler geçidi yaşandı
12.01.2026
12.01.2026
saat ikonu 09:33

Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu. Sinema ve televizyon dünyasının merakla beklediği Altın Küre Ödülleri'nin alanların tam listesi açıklandı. Teyana Taylor'ın gözyaşları ise geceye damgasını vurdu.

Sinema dalında Altın Küre kazananlar;

En İyi Film (Dram): Hamnet

En İyi Film (Komedi/Müzikal): One Battle After Another

En İyi Yönetmen: Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)

En İyi Senaryo: Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)

En İyi Erkek Oyuncu (Dram): Wagner Moura (The Secret Agent)

En İyi Kadın Oyuncu (Dram): Jessie Buckley (Hamnet)

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi/Müzikal): Timothee Chalamet (Marty Supreme)

Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri'ni kazananlar belli oldu! Kırmızı halıda ünlüler geçidi yaşandı

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi/Müzikal): Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Stellan Skarsgard (Sentimental Value)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Teyana Taylor (One Battle After Another) İngilizce Olmayan

En İyi Film: The Secret Agent

En İyi Animasyon: KPop Demon Hunters Sinema ve Gişe Başarısı: Sinners

İyi Orijinal Film Müziği: Ludwig Göransson (Sinners)

En İyi Şarkı: Golden (KPop Demon Hunters)

Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri'ni kazananlar belli oldu! Kırmızı halıda ünlüler geçidi yaşandı

Televizyon dalında ödül kazananlar

En İyi Dizi (Dram): The Pitt

En İyi Dizi (Müzikal ya da Komedi): The Studio

En İyi Mini Dizi ya da TV Filmi: Adolescence

En İyi Kadın Oyuncu (Dizi-Dram): Rhea Seehorn (Pluribus)

En İyi Erkek Oyuncu (Dizi-Dram): Noah Wyle (The Pitt)

En İyi Kadın Oyuncu (Dizi-Müzikal ya da Komedi): Jean Smart (Hacks)

En İyi Erkek Oyuncu (Dizi-Müzikal ya da Komedi): Seth Rogen (The Studio)

En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi): Michelle Williams (Dying for Sex)

En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi): Stephen Graham (Adolescence)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Erin Doherty (Adolescence)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Owen Cooper (Adolescence)

En İyi Podcast: Good Hang With Amy Poehler

En İyi Performans (Stand-up ya da Komedi): Ricky Gervais (Mortality)

Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri'ni kazananlar belli oldu! Kırmızı halıda ünlüler geçidi yaşandı

16 YAŞINDAKİ OWEN COOPER GECEYE DAMGA VURDU

Altın Küre ödül töreninde bu gece bir de tarih yazıldı. Adolescence adlı dizideki performansıyla dizi dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazanan Owen Cooper, adını ödüllerin tarihine yazdırdı. 16 yaşındaki Cooper, bu ödülü kazanan ikinci en genç oyuncu oldu.

Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri'ni kazananlar belli oldu! Kırmızı halıda ünlüler geçidi yaşandı

TEYANA TAYLOR GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

En iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazanan Teyana Taylor, teşekkür konuşmasını ağlayarak yaptı. İlk kez ödül alan Taylor, aldığı ödülü iki çocuğuna adadı.

Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri'ni kazananlar belli oldu! Kırmızı halıda ünlüler geçidi yaşandı
