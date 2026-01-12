Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ve damadı Muhammet Aydın hakkındaki dolandırıcılık iddiaları bitmiyor! Bu sefer oyuncu Özgür Aksoy konuştu

Merhum Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ve damadı Muhammet Aydın hakkında ortaya atılan dolandırıcılık iddialarına bir yenisi daha eklendi. Özgür Aksoy, Aydın ile temlik ortağı olduğunu belirterek "İmza sirküsünü getirdi, verdiği senet sahte, hemen belli oluyor" dedi.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ve damadı Muhammet Aydın hakkındaki dolandırıcılık iddiaları bitmiyor! Bu sefer oyuncu Özgür Aksoy konuştu
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
12.01.2026
10:11
|
GÜNCELLEME:
12.01.2026
10:23

Miras davalarıyla gündemden düşmeyen Tuğçe Tayfur bu sefer ise eşi Muhammet Aydın'ın dolandırıcılık iddialarıyla konuşulmaya başlandı. Son olarak senarist ve oyuncu Özgür Aksoy, Muhammet Aydın ile temlik ortağı olduğunu ve mağdurların kendisini aramasıyla gerçeği öğrendiğini anlattı.

OYUNCU ÖZGÜR AKSOY: MUHAMMET AYDIN ÜRÜN GÖNDERMEDEN FATURA KESİYOR

Merhum Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın hakkındaki dolandırıcılık iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Son olarak ise oyuncu ve senarist Özgür Aksoy "Kendisi film yapmak istediğini ve bize sponsor olmak istediğini söyledi. "Alacaklarım var, yakın zamanda sıkıntılarım çözülecek" dedi. 10 gün sonra kendi alacakları yüzünden mağdur olduğunu belirtti. Ben de kendisine yardım ettim, temlik ortağı olduk, alacaklarına ortak oldum yani. Kendileri mağaza açıyor, müşterilerden hemen bilgileri istiyor ve ürün göndermeden fatura kesiyorlar. Ancak firmalar ürün gelmediği için iade faturası kesiliyor. 7-8 mağaza açmışlar ama 60 diyerek yalan söylüyorlar" dedi.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ve damadı Muhammet Aydın hakkındaki dolandırıcılık iddiaları bitmiyor! Bu sefer oyuncu Özgür Aksoy konuştu

Mağdur olan kişilerin kendisine ulaştığını belirten Özgür Aksoy, "Mağduriyetler artınca beni biri aradı, "Bize ürün yollamadı. Üstüne fatura kesti, bizi tehdit etti, para istiyor" dedi. "Temlik anlaşmasını bozacağım, mağdur insanların parasını almam" dedim. Kendisi aradım ve avukatlarla buluştuk. "Mağdurlar bana ulaşıyor, bu insanlardan para almam. Benim paramı vereceksin" dedim. "Tamam" dedi. Gergin bir ortam oldu ama darp vs. olmadı. Mağdurlardan Birgül hanımın 5 milyon değerindeki senedini bana getirdi. Birgül hanımın yanına gittik, konuştuk. İmza sirküsünü getirdi, verdiği senet sahte, hemen belli oluyor" dedi.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ve damadı Muhammet Aydın hakkındaki dolandırıcılık iddiaları bitmiyor! Bu sefer oyuncu Özgür Aksoy konuştu

Tuğçe Tayfur'un da mağdur olacağını belirten Aksoy, "Dolandırıcılık suçlamasıyla çok dosya var, kesin cezaevine girer. Bizim isteğimiz adalet nezdinde bu dosyaların birleştirilmesi. Türkiye Cumhuriyeti hukuk ülkesidir. Ben Tuğçe Tayfur'un ona çanak tuttuğu kanaatindeyim, kendisi de bu konuda mağduriyet yaşayacak. Mahkemeye her şeyi evraklarıyla sunacağım. Bir an önce gereğinin yapılmasını istiyorum" diyerek birçok iddia da bulundu.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ve damadı Muhammet Aydın hakkındaki dolandırıcılık iddiaları bitmiyor! Bu sefer oyuncu Özgür Aksoy konuştu

MUHAMMET AYDIN HAKKINDA DOLANDIRICILIK İDDİALARINI YALANLADI

Dolandırıcılık iddiaları karşısında Muhammet Aydın ise adına açılan bir dosya olmadığını ve 5 milyonluk senedin kendisinde olduğunu UYAP üzerinden göstererek, "Ben borçlu değilim, ama kabul ediyorum ortada mağdur olan insanlar var. 51 şehirde 51 mağaza açıldı ve hepsi kepenk kapattı, ancak bu rahmetli kayınpederim Ferdi Tayfur'un markamıza tedbir koydurmasından kaynaklı bir durum. Bu mağduriyetten benim de 280 milyon TL param çöpe gitti, o yüzden ben de Ferdi Bey'e dava açtım." dedi.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ve damadı Muhammet Aydın hakkındaki dolandırıcılık iddiaları bitmiyor! Bu sefer oyuncu Özgür Aksoy konuştu

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tuğçe Tayfur, “Gerçeğe aykırı bilgilerle yapılan bu haber, alacaklı olduğumuz bir belge üzerinden tarafımızı borçlu gibi göstererek açık ve bilinçli bir itibar suikastına dönüşmüştür. Bahsi geçen belge bir senet olup, borçlu taraf açıkça belli olmasına rağmen özellikle bulanmış; gerçekler kasıtlı biçimde çarpıtılmıştır. Kamuoyunu yanıltan, kişilik haklarımızı ve ticari itibarımızı hedef alan bu yayınla ilgili hukuki ve cezai tüm süreçler başlatılmıştır. Hiç kimsenin gerçeği ters yüz ederek itibar zedeleme hakkı yoktur.” dedi.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ve damadı Muhammet Aydın hakkındaki dolandırıcılık iddiaları bitmiyor! Bu sefer oyuncu Özgür Aksoy konuştu
