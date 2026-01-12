Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'ndan itiraf geldi! Diziden çıkarıldığını 1 hafta önce öğrenmiş

Cuma günleri yayınlanan ve dizide yaşanan ayrılıklarla çok konuşulan Kızılcık Şerbeti'nde geçen sezon Pembe rolüyle yer alan Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılığı çok konuşulmuştu. Konuk olduğu programda ilk kez ayrılığı hakkında konuşan Sibel Taşçıoğlu, "Tabii ki üzüldüm ve şaşırdım" diyerek yaşanan süreci paylaştı.

SİBEL TAŞÇIOĞLU, KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN AYRILACAĞINI 1 HAFTA ÖNCE ÖĞRENMİŞ

Geçen yıl ayrıldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde oynadığı Pembe karakteriyle çok konuşulan ünlü oyuncu Sibel Taşçıoğlu, "Pembe'nin öleceğini bir hafta öncesinden haber almak size koymadı mı?" sorusu üzerine ünlü oyuncu itiraflarını sıraladı.

Taşçıoğlu, "Tabii ki üzüldüm ve şaşırdım. Çünkü hayatımın gidişatında aklımda olmayan bir şeydi bu. Birden önüme gelince 'Aa! Neden böyle bir şey oldu?' oldum. Ama bir şeylerin de bir yerde bitmesi gerekiyor. Şu şöyle bir noktada üzülmedim; çünkü o bir alışkanlık ya... Pembe öldü diye değil..." dedi.

Pembe karakterinin kendisi için çok önemli bir yerde olduğunu belirten Sibel Taşçıoğlu, "Çünkü o sizin işiniz ve onu benimsemişsiniz, her şeyinizle orada varsınız. Bir anda tabii bu hayatınızın alışkanlığının içindeki bu şey gidince bir boşlukta gibi hissediyorsunuz. Ama 96 bölüm çok seyredilen, çok sevilen, çok konuşulan bir dizide zaten kendimi açıkçası o anlamda orada Pembe olarak zirveye geldiğimi hissediyordum." dedi.