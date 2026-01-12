Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'ndan itiraf geldi! Diziden çıkarıldığını 1 hafta önce öğrenmiş

Başrolünde Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Doğukan Güngör gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe karakteriyle yer alan Sibel Taşçıoğlu, diziden ayrılmasıyla izleyiciyi bir hayli şaşırtmıştı. Konuk olduğu programda ilk kez konuşan Sibel Taşçıoğlu, "Birden önüme gelince 'Aa! Neden böyle bir şey oldu?' oldum" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'ndan itiraf geldi! Diziden çıkarıldığını 1 hafta önce öğrenmiş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.01.2026
saat ikonu 09:18
|
GÜNCELLEME:
12.01.2026
saat ikonu 09:20

Cuma günleri yayınlanan ve dizide yaşanan ayrılıklarla çok konuşulan Kızılcık Şerbeti'nde geçen sezon Pembe rolüyle yer alan Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılığı çok konuşulmuştu. Konuk olduğu programda ilk kez ayrılığı hakkında konuşan Sibel Taşçıoğlu, "Tabii ki üzüldüm ve şaşırdım" diyerek yaşanan süreci paylaştı.

SİBEL TAŞÇIOĞLU, KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN AYRILACAĞINI 1 HAFTA ÖNCE ÖĞRENMİŞ

Geçen yıl ayrıldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde oynadığı Pembe karakteriyle çok konuşulan ünlü oyuncu Sibel Taşçıoğlu, "Pembe'nin öleceğini bir hafta öncesinden haber almak size koymadı mı?" sorusu üzerine ünlü oyuncu itiraflarını sıraladı.

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'ndan itiraf geldi! Diziden çıkarıldığını 1 hafta önce öğrenmiş

Taşçıoğlu, "Tabii ki üzüldüm ve şaşırdım. Çünkü hayatımın gidişatında aklımda olmayan bir şeydi bu. Birden önüme gelince 'Aa! Neden böyle bir şey oldu?' oldum. Ama bir şeylerin de bir yerde bitmesi gerekiyor. Şu şöyle bir noktada üzülmedim; çünkü o bir alışkanlık ya... Pembe öldü diye değil..." dedi.

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'ndan itiraf geldi! Diziden çıkarıldığını 1 hafta önce öğrenmiş

Pembe karakterinin kendisi için çok önemli bir yerde olduğunu belirten Sibel Taşçıoğlu, "Çünkü o sizin işiniz ve onu benimsemişsiniz, her şeyinizle orada varsınız. Bir anda tabii bu hayatınızın alışkanlığının içindeki bu şey gidince bir boşlukta gibi hissediyorsunuz. Ama 96 bölüm çok seyredilen, çok sevilen, çok konuşulan bir dizide zaten kendimi açıkçası o anlamda orada Pembe olarak zirveye geldiğimi hissediyordum." dedi.

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'ndan itiraf geldi! Diziden çıkarıldığını 1 hafta önce öğrenmiş
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Can Yaman'dan ilk açıklama geldi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mehmet Ali Erbil'in acı kaybı! “Ölecek diye her gün ağlıyorum” demişti
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.