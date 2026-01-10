Mehmet Ali Erbil'in acı kaybı! “Ölecek diye her gün ağlıyorum” demişti

Son aylarda Gülseren Ceylan ile evliliği ve kavgalarıyla gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil, acı kaybını sosyal medyadan duyurdu. Erbil 15 yıldır yanında olan köpeği Köpük'ü kaybettiğini duyurdu.

MEHMET ALİ ERBİL'İN ACI KAYBI

68 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, köpeğini kaybettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mehmet Ali Erbil, "Köpük'üm melek oldu" dedi.

Mehmet Ali Erbil daha önce katıldığı programda gözyaşlarına boğulmuş ve "Ölecek diye her gün ağlıyorum" demişti. Mehmet Ali Erbil'e takipçilerin "Başın sağolsun" mesajları yağdı.