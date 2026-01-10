Kate Middleton kanser süreci hakkında ilk kez konuştu! "En karanlık mevsimdi"

Kate Middleton, uzun süredir üzerinde çalıştığı ve kişisel bir proje olarak tanımladığı "Doğa Ana" (Mother Nature) serisinin yeni videosunu doğum gününde yayınladı. 2024 yılı boyunca süren kanser mücadelesinin ardından yaklaşık bir yıl önce hastalığı yendiğini duyuran Prenses, sözleriyle sevenlerini duygulandırdı.

KATE MIDDLETON YAYINLADIĞI VİDEOYLA İLK KEZ KANSER SÜRECİYLE İLGİLİ KONUŞTU

Videonun altına düştüğü notta Middleton, "Doğa Ana serisi, doğanın iyileşmeme nasıl yardımcı olduğuna dair derinlemesine kişisel ve geliştirici bir yansıma oldu. Ancak bu sadece benim hikayem değil; doğanın kolektif iyileşme üzerindeki gücünün de bir hikayesidir. Daha mutlu ve sağlıklı bir dünya inşa etmeye çalışırken, Doğa Ana'dan öğrenebileceğimiz çok şey var" dedi.

Videoda geçen bazı vurucu cümlelerde ise Middleton'ın yaşadığı zorluklar bir bir görüldü. Midleten, "Her canlının nabzındaki fısıltıların yanı sıra, ne kadar minnettar olduğumu düşünürken buluyorum kendimi." "İçimizdeki nehirlerin kolaylıkla akmasına izin verin; korkular yıkanıp gitsin, temizlensin ve arınsın. "Gözyaşlarımızla barışmalı ve hayatta olmanın ne anlama geldiğini yeniden keşfetmeliyiz." cümleleriyle dikkat çekti.