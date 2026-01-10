Necla Özmen'den etkilenen genç, Mert Demir'e abilik davası açacak! Mert Demir'in cevabı takipçilerini gülme krizine soktu

Necla Özmen, ABD Başkanı Trump'ın kızı olduğunu iddia etmesiyle biranda gündeme geldi. Necla Özmen, babası olduğuna inandığı Trump'a seslenmeye devam ediyor. Son olarak Trump'tan Maduro'yu serbest bırakmasını istemişti. Olayı tiye alan bir genç ise Mert Demir'e abilik davası açacağını söyleyerek takipçilerini güldürdü.

NECLA ÖZMEN'E ÖZENDİ, MERT DEMİR'E ABİLİK DAVASI AÇMAYA HAZIRLANIYOR

Necla Özmen'in sözleri sonrası video yayınlayan genç, babasının gençlik fotoğrafı ile şarkıcı Mert Demir'in fotoğraflarını yan yana getirdi ve “ Bakın bu Mert Demir bu benim babam. abimi istiyorum çünkü evden kaçmış. Ben abilik davasını açtım. Maddi beklentim yok; sadece Serenay yengem ile fotoğrafım olsun istiyorum.” diyerek durumu tiye aldı.

MERT DEMİR DURUMU BÖYLE TİYE ALDI

Olaya sessiz kalamayan Mert Demir ise "Canım kardeşim nerdeydin sen yıllardır" derken, video sahibi genç ise, "Abicimm yıllardır hasretini çektim bitsin artık bu ayrılık" dedi.