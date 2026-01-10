Necla Özmen'den etkilenen genç, Mert Demir'e abilik davası açacak! Mert Demir'in cevabı takipçilerini gülme krizine soktu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Necla Özmen, ABD Başkanı Trump'ın kızı olduğunu iddia etmesiyle biranda gündeme geldi. Necla Özmen, babası olduğuna inandığı Trump'a seslenmeye devam ediyor. Son olarak Trump'tan Maduro'yu serbest bırakmasını istemişti. Olayı tiye alan bir genç ise Mert Demir'e abilik davası açacağını söyleyerek takipçilerini güldürdü.
Necla Özmen'in sözleri sonrası video yayınlayan genç, babasının gençlik fotoğrafı ile şarkıcı Mert Demir'in fotoğraflarını yan yana getirdi ve “ Bakın bu Mert Demir bu benim babam. abimi istiyorum çünkü evden kaçmış. Ben abilik davasını açtım. Maddi beklentim yok; sadece Serenay yengem ile fotoğrafım olsun istiyorum.” diyerek durumu tiye aldı.
Olaya sessiz kalamayan Mert Demir ise "Canım kardeşim nerdeydin sen yıllardır" derken, video sahibi genç ise, "Abicimm yıllardır hasretini çektim bitsin artık bu ayrılık" dedi.