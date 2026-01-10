Menü Kapat
TGRT Haber
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı taraftara yıldız ismi verdi! ''Transferi için uğraşıyoruz''

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ara transfer çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Transferde aceleci olmayacaklarını belirten Serdal Adalı, “Nuno Tavares'i transfer etmek için uğraşıyoruz” dedi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı taraftara yıldız ismi verdi! ''Transferi için uğraşıyoruz''
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.01.2026
saat ikonu 16:45
|
GÜNCELLEME:
10.01.2026
saat ikonu 16:45

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, transfer sürecindeki çalışmalara ilişkin taraftara mesaj yolladı. Transfer döneminde yoğun bir mesai harcadıklarını belirten Adalı, camiaya güven çağrısında bulundu. Başkan, çalışmaların büyük bir titizlikle sürdüğünü ifade ederken, “Taraftarımız rahat olsun” diyerek sürece dair endişe edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı taraftara yıldız ismi verdi! ''Transferi için uğraşıyoruz''

TRANSFERDE ACELE EDİLMEYECEK

Sercan Dikme’ye konuşan, kamuoyunda oluşan baskının transfer stratejisini etkilemeyeceğini söyleyen Serdal Adalı, aceleci davranmayacaklarını özellikle vurguladı. Adalı, “3-5 kişi bizi televizyonda ve sosyal medyada eleştirecek diye acele getirip gereğinden fazla transfer ücreti vermeyeceğiz. İstediğimiz oyuncuları, bizim istediğimiz şartlarda almaya çalışıyoruz” sözleriyle mali disiplinin korunacağını dile getirdi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı taraftara yıldız ismi verdi! ''Transferi için uğraşıyoruz''

NUNO TAVARES ÖN PLANDA

Öte yandan Beşiktaş’ın gündemindeki isimlerden biriyle ilgili de açık konuşan Adalı, sol bek transferi için somut adımlar atıldığını belirtti. Deneyimli futbolcu için, “Nuno Tavares'i transfer etmek için uğraşıyoruz” ifadelerini kullanan başkan, görüşmelerin devam ettiğini aktardı.

