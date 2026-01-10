Menü Kapat
Galatasaray'a Cezayirli orta saha! Cimbom transferde Avrupa devleriyle yarışıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, orta sahaya yapmayı planladığı takviye için yeni bir ismi gündemine aldığı iddia edildi. Sarı-kırmızılıların, Cezayirli orta saha için Avrupa'nın dev kulüpleriyle transfer yarışına girdiği belirtildi. İşte transferin ayrıntıları...

Trendyol Süper Lig'de ilk devreyi ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider olarak tamamlayan Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda kadroyu güçlendirmek için temaslarını sıklaştıran Galatasaray yönetimi, önemli isimleri transfer etmek istiyor.

Orta sahada Torreira ve Lemina ikilisine çok yük bindiğini düşünen teknik direktör Okan Buruk, transferde ilk olarak bu bölgeye takviye yapılmasını istiyor. Berkan Kutlu'nun da takımdan ayrılmasıyla sayısal olarak da bu bölgede eksilen Cimbom'da önemli orta saha oyuncularıyla görüşmeler devam ediyor.

SARI-KIRMIZILARDA CEZAYİRLİ İSİM GÜNDEMDE

Orta saha transferi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'ın son olarak Ligue 1'de oynayan bir ismi daha gündemine aldığı iddia edildi.

Galatasaray'a Cezayirli orta saha! Cimbom transferde Avrupa devleriyle yarışıyor

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Galatasaray, Nice forması giyen Cezayirli oyuncu Hicham Boudaoui'yi kadrosuna katmak istiyor.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI'NDA YILDIZLAŞTI

Cezayir Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda da boy gösteren Boudaoui, performansı ile Avrupa'daki dev kulüplerin radarına girmiş durumda. Yıldız futbolcu, ülkesinin Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finale yükselmesinde önemli pay sahiplerinden biri olarak gösteriliyor.

26 yaşındaki oyuncuya olan talep, Afrika Uluslar Kupası'nda gösterdiği performansın ardından artmış durumda. Avrupa kulüplerinin Boudaoui için bilgi alma yarışına girdiği belirtilirken Galatasaray ve Brighton'ın transfer için kıran kırana mücadele ettiği ifade edildi.

Galatasaray'a Cezayirli orta saha! Cimbom transferde Avrupa devleriyle yarışıyor

Hicham Boudaoui, bu sezon 12'si ilk 11'de olmak üzere toplam 17 maçta Nice forması giydi. Boudaoui, bu maçlarda 1 gol atarken 2 de asist yapmayı başardı.

#Futbol
#Spor
