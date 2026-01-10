Menü Kapat
11°
Editor
 Yasin Aşan

Galatasaray, derbide Beşiktaş'ı mağlup etti! Sarı-kırmızılılardan 89-73'lük zafer

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasındaki dev derbide Galatasaray MCT Technic ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya geldi. Galatasaray MCT Technic, karşılaşmayı 89-73'lük skorla kazanarak ligdeki 8. galibiyetini elde etti. Beşiktaş GAİN ise bu sonuçla ligdeki 2. yenilgisini yaşadı.

Galatasaray, derbide Beşiktaş'ı mağlup etti! Sarı-kırmızılılardan 89-73'lük zafer
AA
10.01.2026
15:23
10.01.2026
15:23

Türkiye Sigorta Süper Ligi'nde 15. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen dev maçında Galatasaray MCT Technic ile Beşiktaş GAİN, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk çeyreği karşılıklı basketlerle başladı. Galatasaray MCT Technic, maçın 7. dakikasında Gillespie ile farkı 7 sayıya kadar açtı ve skor 17-10 oldu. Beşiktaş GAİN, ilerleyen dakikalarda Kamagate'nin etkili oyunuyla farkı kapatsa da ev sahibi ekip, son saniyelerde bulduğu sayıyla ilk çeyreği 23-22 önde bitirdi.

Galatasaray, derbide Beşiktaş'ı mağlup etti! Sarı-kırmızılılardan 89-73'lük zafer

GALATASARAY İKİNCİ YARIDA ÜSTÜNLÜĞÜ ELİNE ALDI

Çekişmeli bir oyuna sahne olan ikinci çeyreğe iyi başlayan Galatasaray MCT Technic oldu. Sarı-kırmızılılar, McCollum'un 3 sayılık basketleriyle 14. dakikayı 33-29 üstün tamamladı. Boyalı alanda skor üretmeye devam eden Galatasaray MCT Technic, soyunma odasına 47-44 önde girdi.

Beşiktaş GAİN, ikinci yarıda hücum etmekte zorlanırken Galatasaray MCT Technic, karşılaşmanın 26. dakikasında Muhsin Yaşar'ın serbest atıştan bulduğu basketle farkı çift haneye çıkardı ve skor 62-52'ye geldi. McCollum ve Palmer ile öne çıkan ev sahibi ekip, üçüncü çeyreği 68-59 üstün tamamladı.

Galatasaray, derbide Beşiktaş'ı mağlup etti! Sarı-kırmızılılardan 89-73'lük zafer

Son periyotta da baskın oyunuyla farkı açan Galatasaray MCT Technic, karşılaşmadan 89-73 galip ayrıldı.

Galatasaray MCT Technic, bu sonuçla ligdeki 8. galibiyetini elde etti. Ligde oynadığı ilk 13 maçı kazanan Beşiktaş GAİN ise üst üste 2. kez mağlup oldu.

Galatasaray, derbide Beşiktaş'ı mağlup etti! Sarı-kırmızılılardan 89-73'lük zafer

Galatasaray MCT Technic, ligin 16. haftasında 17 Ocak Cumartesi günü sahasında Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş GAİN ise ligin 16. haftasında 18 Ocak Pazar günü deplasmanda Türk Telekom'a konuk olacak.

#Basketbol
#Spor
