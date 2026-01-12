Menü Kapat
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Apple ve Samsung isyanda: Hindistan "Kodlarınızı açın" dedi, ortalık karıştı

Hindistan hükümeti, akıllı telefon üreticilerinden kaynak kodlarını paylaşmalarını talep eden yeni bir güvenlik taslağı hazırladı. Apple ve Samsung gibi teknoloji devleri, talebin ticari sırları ifşa edeceği gerekçesiyle itiraz bayrağını çekti.

Hindistan, akıllı telefon üreticilerine yönelik hazırladığı kapsamlı güvenlik önlemleri paketiyle büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Apple, Samsung ve Xiaomi gibi sektörün önde gelen oyuncuları, hükümetin kaynak kodlarını paylaşma ve yazılımlarda köklü değişiklikler yapma talebine karşı perde arkasında yoğun bir direniş gösteriyor.

Reuters'ın haberine göre, hazırlanan 83 maddelik güvenlik standartları paketi, şirketlerin büyük yazılım güncellemelerini yayınlamadan önce hükümete bildirmesini de zorunlu kılıyor. Konuya yakın kaynaklara ve incelenen belgelere göre teknoloji devleri, küresel ölçekte emsali olmayan taleplerin, tescilli bilgileri ve ticari sırları riske atacağını savunuyor.

Plan, Başbakan Narendra Modi'nin 750 milyona yakın telefon kullanıcısıyla dünyanın en büyük ikinci pazarında artan çevrim içi dolandırıcılık ve veri ihlallerine karşı kullanıcı güvenliğini artırma çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor.

Apple ve Samsung isyanda: Hindistan "Kodlarınızı açın" dedi, ortalık karıştı

BAKANLIKTAN "AÇIK FİKİRLİYİZ" MESAJI

Hindistan Bilgi Teknolojileri (BT) Bakanı S. Krishnan, sektörün meşru endişelerinin "açık fikirlilikle" ele alınacağını belirterek daha fazla yorum yapmak için henüz erken olduğunu ifade etti. Haberin gündeme gelmesinin ardından BT Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmelerin "mobil güvenlik için uygun ve sağlam bir düzenleyici çerçeve" geliştirmeyi amaçladığı vurgulandı.

Bakanlık ayrıca, akıllı telefon üreticilerinden kaynak kodu istediğine dair iddiaları reddetse de Reuters tarafından incelenen hükümet belgeleri ve sektör raporları, masadaki en hassas konunun "kaynak kodu erişimi" olduğunu doğruluyor.

Apple ve Samsung isyanda: Hindistan "Kodlarınızı açın" dedi, ortalık karıştı

"İMKANSIZ VE PRATİK DEĞİL" İSYANI

Yeni Hindistan Telekom Güvenlik Güvence Gereksinimleri taslağındaki en tartışmalı madde cihazların çalışmasını sağlayan temel programlama talimatlarını içeren kaynak kodlarına erişim izni. Belgeler, söz konusu kodların analiz edilerek Hindistan'daki laboratuvarlarda test edilmesinin planlandığını gösteriyor.

Akıllı telefon üreticileri ise kaynak kodlarını mahrem ticari sırları olarak saklıyor. Apple'ın 2014-2016 yılları arasında Çin'in benzer talebini reddettiği, hatta ABD kolluk kuvvetlerinin bile bu verilere ulaşamadığı biliniyor.

Sektörü temsil eden MAIT grubu, hükümete sunduğu gizli belgede, gizlilik ve mahremiyet nedeniyle kaynak kod paylaşımının "imkansız" olduğunu vurguladı. Grup ayrıca Avrupa Birliği, Kuzey Amerika ve Avustralya gibi büyük pazarlarda böyle bir zorunluluğun bulunmadığının altını çizdi.

Apple ve Samsung isyanda: Hindistan "Kodlarınızı açın" dedi, ortalık karıştı

ÖN YÜKLÜ UYGULAMALARA MÜDAHALE YETKİSİ

Hindistan'ın önerileri sadece kod paylaşımıyla sınırlı kalmıyor. Taslakta, ön yüklü gelen uygulamaların kullanıcı tarafından kaldırılabilmesine izin verilmesi ve "kötü niyetli kullanımı önlemek" adına uygulamaların arka planda kamera ve mikrofona erişiminin engellenmesi gibi maddeler de yer alıyor.

Ayrıca cihazlarda otomatik ve periyodik kötü amaçlı yazılım taraması yapılması isteniyor. Ancak sektör temsilcileri, sürekli tarama işleminin pil ömrünü ciddi şekilde tüketeceği uyarısında bulunuyor.

Taslakta yer alan bir diğer dikkat çekici talep ise sistem kayıtlarının (log) cihazda en az 12 ay boyunca saklanması zorunluluğu. MAIT, cihazlarda bir yıllık kayıt tutmak için yeterli depolama alanı bulunmadığını belirterek bu talebe karşı çıkıyor.

ETİKETLER
#Teknoloji
