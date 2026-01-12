Hemzemin geçitte kaldı, tren hızla çarptı! Feci kaza anbean kamerada

Kırıkkale'de L.T. yönetimindeki dolmuş, bariyerleri kapalı olan hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı sırada stop etti. Ankara-Kars seferini yapan Doğu Ekspresi'nin yaklaştığını fark eden sürücü, büyük bir panikle hemen aracı terk etti. Kısa süre sonra hızla gelen yolcu treni, rayda mahsur kalan dolmuşa hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan araç hurdaya dönerken kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.