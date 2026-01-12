Arda Güler tekme salladı, yere böyle kapaklandı! El Clasico'ya damga vuran anlar

Kategoriler
Suudi Arabistan’ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Stadı’nda Barcelona, Real Madrid'i 3-2 mağlup ederek İspanya Süper Kupası’nı müzesine götürdü. Milli futbolcumuz Arda Güler'in maç sonundaki hareketi ise finale damga vurdu. Mağlubiyetin ardından saha kenarındaki şişeye tekme atmak isteyen Arda, bir anda yere kapaklandı. Tribünden çekilen bu anlar sosyal medyada kısa sürede viral oldu.