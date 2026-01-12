Galatasaray yıldız ismin peşinde! Kesenin ağzı açıldı: İşte istenen bonservis

Kategoriler
Galatasaray’da yönetim devre arasında kadrodaki eksik bölgelere takviye yapmak için transfer çalışmalarına hız kazandırdı. Sarı-kırmızılılar listeye sürpriz bir isim daha ekledi.
Galatasaray’ın kariyerini Belçika’da sürdüren tecrübeli futbolcuyu radarına aldığı öne sürüldü.
Belçika basınından Footnews’in haberine göre; Galatasaray’ın Union Saint-Gilloise forması giyen Promise David ile ilgilendiği aktarıldı.
Union Saint-Gilloise’nin Promise David transferi için talep ettiği bonservis bedeline de haberde yer verildi.
Belçika temsilcisinin, 24 yaşındaki Kanadalı santrfor için 20 milyon euronun üzerindeki teklifleri değerlendirmeye alabileceği vurgulandı.