Galatasaray yıldız ismin peşinde! Kesenin ağzı açıldı: İşte istenen bonservis

Galatasaray’da yönetim devre arasında kadrodaki eksik bölgelere takviye yapmak için transfer çalışmalarına hız kazandırdı. Sarı-kırmızılılar listeye sürpriz bir isim daha ekledi.

Galatasaray’ın kariyerini Belçika’da sürdüren tecrübeli futbolcuyu radarına aldığı öne sürüldü.

YENİ HEDEF PROMISE DAVID

Belçika basınından Footnews’in haberine göre; Galatasaray’ın Union Saint-Gilloise forması giyen Promise David ile ilgilendiği aktarıldı.

20 MİLYON EURONUN ÜZERİNDE TEKLİF

Union Saint-Gilloise’nin Promise David transferi için talep ettiği bonservis bedeline de haberde yer verildi.

Belçika temsilcisinin, 24 yaşındaki Kanadalı santrfor için 20 milyon euronun üzerindeki teklifleri değerlendirmeye alabileceği vurgulandı.