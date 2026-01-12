Menü Kapat
Beşiktaş'ta ayrılık! Paulista'nın yeni takımı açıklandı

Devre arası transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta takımdan ayrılacak isimlerle de ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda ailevi sebeplerle takımdan ayrılma talebi olumlu değerlendirilen Gabriel Paulista, Brezilya'nın Corinthians ekibine transfer oldu.

Beşiktaş'ta ayrılık! Paulista'nın yeni takımı açıklandı
Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını topladığı 29 puanla 5. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılarda, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda kadroyu güçlendirme çalışmalarına hız verildi.

Devre arası transfer döneminde hangi oyuncuların takıma katılacağı büyük merak konusu olurken takımdan ayrılacak isimlerle ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş'ta son olarak milli kaleci Mert Günok ile yollar ayrılmış ve tecrübeli eldiven Fenerbahçe ile 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Beşiktaş'ta Brezilyalı stoper Gabriel Paulista ile ilgili de yeni bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'ta ayrılık! Paulista'nın yeni takımı açıklandı

PAULISTA'NIN YENİ TAKIMI AÇIKLANDI

Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde 35 yaşındaki Brezilyalı savunmacı Gabriel Paulista'nın ailevi sebeplerle takımdan ayrılma talebinin olumlu değerlendirildiğini duyurmuştu.

Bu doğrultuda transfer görüşmeleri yapmak için siyah-beyazlıların Antalya kampından ayrılan Paulista'nın yeni takımı belli oldu. Buna göre, Paulista, Brezilya'nın Corinthians takımına transfer oldu.

Brezilya ekibinden yapılan açıklamada, "Gabriel Paulista, Corinthians’in yeni stoperi oldu. Tecrübeli savunmacı, 2027 yılının sonuna kadar geçerli sözleşmeyle Timão’ya katıldı. Bando de Loucos’a hoş geldin, Gabriel!" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş'ta ayrılık! Paulista'nın yeni takımı açıklandı

BEŞİKTAŞ MACERASI KISA SÜRDÜ

Kariyerinde Villarreal, Valencia ve Atletico Madrid ekiplerinde forma giyen Paulista, 2024 yılında Beşiktaş'a katılmıştı.

Siyah-beyazlı ekipte toplam 45 maça çıkan 35 yaşındaki savunmacı, 1 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.

