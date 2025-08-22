Menü Kapat
 Berrak Arıcan

ABD lideri Trump, Putin ve Zelenskiy görüşmesine katılmak istemediğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'nin görüşmesi sırasında orada olmak istemediğini söyledi. ABD lideri, ''İki liderin beraber çalışıp çalışmayacağına bakacağız'' dedi.

ABD lideri Trump, Putin ve Zelenskiy görüşmesine katılmak istemediğini söyledi
22.08.2025
22.08.2025
Başkanı , Devlet Başkanı ile Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görüşmesine katılmak istemediğini söyledi. Trump, ''Putin ve Zelenski'nin birlikte çalışıp çalışmayacağını göreceğiz. Orada olmamı gerektirecek bir durum olup olmayacağına bakacağız. Orada olmamayı tercih ederim.'' ifadelerini kullandı.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bir araya geleceği bir toplantının yapılmasını halen sabırsızlıkla beklediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Putin ile Zelenskiy'nin birlikte çalışıp çalışamayacağını göreceğiz. Bu ilişki biraz da yağ ve sirke gibi bir şey. Malum nedenlerden dolayı pek iyi anlaşamıyorlar ama göreceğiz. (Liderler zirvesinde) Benim orada olmamdan ziyade ben onların bir toplantı yapıp nasıl bir yol bulabileceklerini görmek isterim."

Şu ana dek 6 savaşı durdurduğunu savunan Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın şu ana dek uğraştığı en zor savaş olduğunu ancak bunu da sona erdirmeyi çok istediğini dile getirdi.

ABD lideri Trump, Putin ve Zelenskiy görüşmesine katılmak istemediğini söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılacak olası görüşmenin, Türkiye, İsviçre veya Avusturya'da yapılabileceğine işaret etmişti.

ABD lideri Trump, Putin ve Zelenskiy görüşmesine katılmak istemediğini söyledi

ÜÇLÜ FORMATTA GÖRÜŞME

Görüşmelerin ABD Başkanı Donald Trump ile üçlü bir formatta da yürütülebileceğini kaydeden Zelenskiy, "7 ila 10 gün içerisinde güvenlik garantileri mimarisine ilişkin bir anlayışa sahip olmak istiyoruz. Ve bu anlayış temelinde üçlü bir toplantı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Benim mantığım buydu." demişti.

ETİKETLER
#ukrayna
#rusya
#donald trump
#abd
#vladimir putin
#Volodymyr Zelenskiy
#Dünya
